Le Dr Chudi Ndubaku rejoint Paraza Pharma en tant que directeur scientifique

Le Dr Ndubaku est un leader reconnu dans le domaine de la découverte de médicaments et possède une vaste expérience dans l'industrie. Avant de rejoindre Paraza, le Dr Ndubaku a occupé plusieurs postes de direction scientifique chez Genentech, Aduro Biotech et ORIC Pharmaceuticals.

« L'expérience et le leadership de Chudi dans la livraison de candidats cliniques pour de multiples programmes de découverte de médicaments seront un véritable atout pour nos clients-partenaires », a déclaré Arshad Siddiqui, Ph.D., fondateur et directeur général de Paraza. « Je suis ravi d'accueillir Chudi, qui contribuera à la croissance continue de Paraza et améliorera encore les performances de nos équipes de recherche. »

Le Dr. Ndubaku a obtenu son doctorat en chimie organique au Massachusetts Institute of Technology, à Cambridge, et est titulaire d'une licence en chimie de l'Université de Californie, à Berkeley. Il a coécrit trente (30) publications évaluées par des pairs et est co-inventeur de vingt-trois (23) demandes de brevet émises ou en attente.

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe de Paraza Pharma en tant que directeur scientifique. Paraza est une organisation unique, hautement collaborative, qui compte des scientifiques exceptionnels dans diverses disciplines scientifiques. Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec l'équipe et nos partenaires pour trouver des solutions aux divers défis inhérents au processus de découverte de médicaments », a déclaré le Dr Ndubaku.

À propos de Paraza Pharma

Paraza Pharma est une organisation de découverte de médicaments entièrement intégrée, basée à Montréal, au Canada, qui s'engage avec passion à contribuer au secteur des sciences de la vie. Dans le cadre de sa stratégie de croissance, elle attire les meilleurs talents mondiaux et continue d'offrir un modèle de collaboration unique pour aider les entreprises à franchir les étapes de leur réussite et à accélérer la croissance de leur activité.

Paraza Pharma Inc. :

Arshad Siddiqui, PDG

[email protected]

www.parazapharma.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1846585/Paraza_Pharma_Inc__Dr__Chudi_Ndubaku_joins_Paraza_Pharma_as_Chie.jpg

SOURCE Paraza Pharma Inc.