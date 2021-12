Le Dr Dmitry B. Zimin, scientifique et philanthrope de renom, s'est éteint paisiblement à l'âge de 88 ans après une lutte contre le cancer

M. Zimin a été l'un des principaux concepteurs du système radar de défense contre les missiles balistiques de Moscou. Il a ensuite fondé VimpelCom, qui a été la première entreprise russe à être cotée à la Bourse de New York en 1996 et est devenue l'un des plus grands opérateurs de téléphonie mobile au monde. Il s'est fait le champion des scientifiques et a soutenu leurs travaux et leurs recherches en créant la Fondation Dynasty, puis la Fondation Zimin et les Instituts Zimin, qui sont situés dans diverses universités mondiales.

M. Zimin a reçu le prix d'État de la Fédération de Russie pour sa contribution aux systèmes radar de défense. Il est le premier et le seul citoyen russe à avoir reçu la médaille Carnegie de la philanthropie pour son travail d'investissement social.

L'université de Tel Aviv, en Israël, lui a décerné un doctorat honorifique. M. Zimin a également reçu le prix du ministère russe des sciences et de l'éducation « Pour son engagement envers la science ».

M. Zimin a créé le prestigieux prix littéraire Premya Prosvetitel (« Prix des Lumières »), qui récompense chaque année les meilleurs auteurs de livres de vulgarisation scientifique en langue russe. Il a également mis en place le projet Dynasty Library, qui vise à traduire et à publier plus de 100 ouvrages internationaux de vulgarisation scientifique.

Le Dr Zimin a toujours soutenu un libre échange de vues et d'idées. Grâce à sa philanthropie, il a contribué à vulgariser la science, à la rendre accessible et intéressante pour tous les citoyens du monde, dans le but d'améliorer l'état de l'humanité par des innovations concrètes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1716304/Dr_Dmitry_Zimin.jpg

SOURCE The office of Dr. Zimin