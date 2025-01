Le Dr Eyal S. Ron rejoint le conseil d'administration d'AmacaThera pour stimuler la croissance stratégique et accélérer l'innovation dans les thérapies à longue durée d'action

TORONTO, 8 janvier 2025 /PRNewswire/ -- AmacaThera, une société de biotechnologie de pointe au stade clinique qui révolutionne les traitements à action prolongée, annonce la nomination du Dr Eyal S. Ron à son conseil d'administration. Entrepreneur chevronné et stratège dans le domaine des sciences de la vie, M. Ron possède plus de trente ans d'expérience dans le développement et l'extension de solutions de santé révolutionnaires, la croissance stratégique d'entreprise et les solutions centrées sur les patients. Son expertise guidera AmacaThera dans son développement des produits du pipeline clinique et des partenariats stratégiques mondiaux.

AmacaThera Inc. Logo

« Rejoindre le conseil d'administration d'AmacaThera à ce moment charnière est un grand honneur », a déclaré le Dr Ron. « Après avoir collaboré étroitement avec l'équipe dirigeante pendant un certain temps, je suis heureux de contribuer plus activement à la progression des essais cliniques de phase 2 de l'AMT-143 dans le domaine de la douleur postopératoire. Je suis également impatient de soutenir le développement d'autres traitements innovants générés par la plateforme propriétaire AmacaGel™. Cette technologie d'hydrogel présente un potentiel important pour surmonter les difficultés d'administration dans l'industrie pharmaceutique pour toute une série d'indications et de modalités. »

« Ron combine une expertise scientifique inégalée avec une expérience de direction d'entreprise efficace, ce qui fait de lui un moteur clé de l'innovation et de la croissance d'AmacaThera », a déclaré le Dr Mike Cooke, PDG d'AmacaThera. « Sa capacité exceptionnelle à encourager l'innovation, à établir des partenariats stratégiques, à mener des initiatives de développement commercial et à assurer une gouvernance solide sera déterminante pour faire avancer les objectifs stratégiques de l'entreprise et accélérer le développement de traitements révolutionnaires. Sa nomination renforce l'engagement d'AmacaThera à faire évoluer sa plateforme technologique transformatrice, AmacaGel™, pour répondre aux besoins des patients à l'échelle mondiale. »

À propos d'AmacaThera

AmacaThera est une société de biotechnologie au stade clinique qui se concentre sur les formulations d'hydrogel à libération prolongée conçues pour relever les défis critiques de l'administration de médicaments thérapeutiques. La plateforme phare de la société, AmacaGel™, permet de développer des traitements à libération prolongée qui améliorent les résultats pour les patients tout en minimisant les effets secondaires systémiques. AmacaThera stimule l'innovation dans des domaines thérapeutiques clés, notamment la gestion de la douleur et l'oncologie.

Le produit phare de la société, AMT-143, transitionne actuellement dans des essais cliniques de phase 2. Il a démontré la meilleure pharmacocinétique de sa catégorie, avec un fort potentiel en tant qu'alternative aux solutions à base d'opioïdes dans la gestion de la douleur post-opératoire.

La plateforme propriétaire AmacaGel™ d'AmacaThera est un hydrogel physique à gélification rapide composé de deux polymères bien établis. Conçu pour se liquéfier sous l'effet de la force de cisaillement, AmacaGel peut être administré à l'aide d'une seringue classique et forme rapidement un dépôt en se réchauffant à la température du corps. L'actif principal de la plateforme, AMT-143, est un anesthésique local non opioïde à libération lente qui s'appuie sur la technologie AmacaGel pour soulager la douleur post-opératoire de manière prolongée.

AmacaThera est soutenue par des investisseurs de premier plan, dont Lumira Ventures, BDC Capital, StandUp Ventures, MaRS IAF et Changrong Capital.

À propos du Dr Eyal S. Ron

Eyal S. Ron a fait ses preuves en matière de développement de start-ups biotechnologiques et les a guidées vers des sorties réussies tout en proposant des solutions efficaces aux patients et aux parties prenantes. Il a joué un rôle essentiel dans le développement de produits de pointe, notamment des formes de dosage oral à libération contrôlée (Perfusia® et Plenity™), des dispositifs implantables biodégradables à libération contrôlée (Gliadel®, Nutropin Depot®, InFuse® et ProLease®) et des produits d'étanchéité biodégradables (FocalSeal®). Ron a mené de nombreuses entreprises au succès, avec des sorties évaluées à plus d'un milliard de dollars.

Pour plus d'informations, consultez le site www.amacathera.ca.

Contact presse : Michael J. Cooke, PDG et cofondateur, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2593141/AmacaThera_Inc__Dr_%C2%A0Eyal_S__Ron_Joins_AmacaThera_Board_of_Direct.jpg