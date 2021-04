Le Dr Johan Bäckman pose la question : les vaccins contre la Covid pourraient-ils être déclarés bien commun mondial ?

PORVOO, Finlande, 23 avril 2021 /PRNewswire/ -- Le Dr Johan Bäckman, sociologue et militant des droits de l'homme, a ajouté sa voix aux nombreuses personnes qui ont lancé un appel pour que les vaccins contre la COVID-19 soient déclarés bien commun mondial afin que ceux-ci puissent être produits et distribués gratuitement.

« Étant donné que les États-Unis dominent la politique mondiale, beaucoup espéraient qu'en plus d'essayer d'imposer leurs valeurs et leurs systèmes démocratiques dans le monde entier, ils viendraient à la rescousse de leurs partenaires et des États plus faibles en leur fournissant des vaccins, une aide humanitaire et des solutions pour lutter contre la maladie qui a coûté la vie à des millions de personnes, fermé des millions d'entreprises et immobilisé le monde entier, changeant probablement à jamais la façon dont nous interagissons », a déclaré le Dr Johan Bäckman, sociologue juridique et militant des droits de l'homme en Finlande. « Les politiques pragmatiques qui impliquaient l'isolement du pays de ses partenaires et le lobbying auprès de ses entreprises pharmaceutiques ont entraîné une certaine augmentation du sentiment anti-américain, la panique des petites puissances qui ne recevaient pas les vaccins dans la quantité requise et un changement de l'image de l'Amérique, qui est passée du statut de "sauveur du monde" à celui de "gendarme du monde" ».

La pandémie s'est avérée extrêmement fâcheuse et douloureuse pour l'économie mondiale. En outre, elle a lancé la « course aux vaccins » et la guerre de l'information qui y est associée. Washington et Londres ont réussi à saboter tous les accords sur le système COVAX, qui prévoit la distribution de vaccins aux pays qui ne peuvent les produire eux-mêmes.

Les dirigeants mondiaux qui se sont joints à l'appel en faveur d'une distribution gratuite des vaccins soulignent le fait que moins les vaccins seront distribués de manière équitable, plus longtemps le monde vivra dans des conditions de fermeture des frontières et souffrira d'une récession économique. Pourtant, les tentatives de l'Inde, de la Chine et surtout de la Russie de fournir des vaccins et de déployer leur production au niveau mondial se heurtent à une forte résistance dans les médias.

« Les administrations changent, mais les politiques restent les mêmes pour Donald Trump et Joe Biden malgré leur rivalité. Nous espérons cependant que les politiques en matière de vaccins pourront être modifiées au niveau mondial afin de se concentrer sur le bien commun et non sur les intérêts égoïstes des États », conclut le Dr Johan Bäckman.

https://johanbackman.ru/official-biography

Erkki Johan Bäckman (né le 18 mai 1971) est un militant politique, auteur et sociologue juridique finlandais.

SOURCE The Office of Dr Johan Backman