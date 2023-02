Le Dr Joseph E. Eid, qui a dirigé le développement clinique pionnier de KEYTRUDA® chez Merck, rejoint Dragonfly Therapeutics en tant que président de la R&D

Le Dr Eid rejoint Dragonfly après 20 ans d'expérience en développement clinique chez Roche, Merck et BMS, notamment en tant que chef d'équipe chez Merck pour le premier essai chez l'homme du Pembrolizumab (anticorps anti-PD-1) qui a conduit à l'enregistrement de KEYTRUDA®. Il sera responsable de tous les aspects du développement clinique et de la recherche au sein de la société.

WALTHAM, Mass., 2 février 2023 /PRNewswire/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc, une société de biotechnologie en phase clinique qui développe de nouvelles immunothérapies, a annoncé aujourd'hui que Joseph E. Eid, M.D., a rejoint la société en tant que président de la recherche et du développement. Le Dr Eid apporte 20 ans d'expérience approfondie du développement clinique de l'immunothérapie, notamment en tant que chef d'équipe chez Merck pour le premier essai chez l'homme du Pembrolizumab (anticorps anti-PD-1) qui a conduit à l'enregistrement de KEYTRUDA®. Il sera responsable de tous les aspects du développement clinique et de la recherche chez Dragonfly.

« Nous sommes ravis d'accueillir Joe au sein de Dragonfly », a déclaré Bill Haney, cofondateur et PDG de Dragonfly. L'expérience de Joe en matière de développement de médicaments d'immunothérapie de classe mondiale sera essentielle alors que nous faisons progresser rapidement nos trois candidats d'immunothérapie en propriété exclusive dans la clinique, y compris notre TriNKETsTM de phase 2 ciblant HER2 et de phase 1 ciblant EGFR, et notre nouvelle immunothérapie expérimentale à base de cytokine interleukine-12 (IL-12), actuellement en phase 1 d'escalade de dose. Les antécédents de Joe en matière de constitution d'équipes cliniques et d'accélération créative et efficace d'essais cliniques de première catégorie sont impressionnants. Il rejoint Dragonfly à un moment de transformation pour nous. »

« Je suis enthousiaste à l'idée de rejoindre Dragonfly au moment où ses nouvelles immunothérapies engageant les cellules NK et les cytokines atteignent des niveaux de dose thérapeutique chez les patients », a déclaré le Dr Eid. « Chez Merck, j'ai aidé à être le pionnier du développement clinique de Pembrolizumab, qui a changé la donne pour les patients atteints de cancer. Chez Dragonfly, je serai passionné par l'idée d'apporter le riche portefeuille de la société en matière de nouvelle génération d'immuno-engageurs aux patients atteints de cancers et d'autres maladies débilitantes qui ont désespérément besoin de nouveaux traitements. »

Le Dr Joseph E. Eid est un médecin, certifié en oncologie médicale, en hématologie et en médecine interne. Au cours de ses 20 ans de carrière dans le développement clinique, Joe a contribué à la mise au point d'un certain nombre de thérapies de pointe, depuis les premiers stades cliniques jusqu'à l'approbation. En plus de ses années chez Merck, Joe a également occupé le poste de vice-président principal et de responsable des affaires médicales mondiales chez BMS, ainsi que celui de responsable de la recherche clinique en oncologie chez Roche Pharmaceuticals.

Joe a obtenu son diplôme de médecine à la faculté de médecine de l'université Saint-Joseph de Beyrouth, au Liban. Il a effectué son stage en hématologie et en oncologie médicale à la Rutgers-Robert Wood Johnson Medical School (RWJMS), puis a été professeur adjoint aux départements de médecine et de pathologie et de médecine de laboratoire et a tenu une clinique pendant plus de 20 ans.

À propos de Dragonfly

Dragonfly Therapeutics est une société biopharmaceutique de stade clinique qui s'est engagée à découvrir, à mettre au point et à commercialiser des médicaments thérapeutiques qui utilisent sa nouvelle technologie d'anticorps bispécifique pour mobiliser le système immunitaire du corps afin de fournir aux patients des traitements révolutionnaires contre la maladie. En plus de ses actifs cliniques en propriété exclusive, Dragonfly possède un important pipeline de candidats précliniques en propriété exclusive découverts à l'aide de sa plateforme exclusive, ainsi que des collaborations productives avec Merck, AbbVie, Gilead et Bristol Myers Squibb dans un large éventail de domaines thérapeutiques.

