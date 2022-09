Le Dr Sultan Ahmad est nommé directeur commercial de Paraza Pharma Inc.

MONTRÉAL, 6 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Paraza Pharma Inc, une organisation de découverte de médicaments entièrement intégrée, qui s'engage avec passion à contribuer au secteur des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui la nomination du Dr Sultan Ahmad au poste de directeur commercial, sous la supervision du Dr Arshad Siddiqui, fondateur et PDG de Paraza Pharma.

« Nous sommes heureux d'annoncer la nomination du Dr Ahmad à ce rôle stratégique afin de soutenir notre prochaine phase de croissance », déclare le Dr Siddiqui. « Sa vaste expertise en matière de développement des affaires, de stratégie d'entreprise, de recherche et de développement de médicaments nous sera très précieuse tandis que nous continuerons à renforcer notre position de leader dans le domaine des services intégrés de découverte de médicaments pour les petites molécules. »

Le Dr Ahmad poursuit une carrière à succès dans le secteur de la R&D pharmaceutique depuis plus de 30 ans. Il a occupé des postes de plus en plus importants chez Astrazeneca, Neomed Institute et Purdue Pharma, Canada. Le Dr Ahmad est particulièrement bien qualifié en tant que chercheur en découverte de médicaments et professionnel du développement commercial pour propulser Paraza au prochain niveau de croissance. Il a obtenu son doctorat en sciences biomédicales à l'université McMaster, en Ontario, au Canada. Il a co-écrit plus de quarante publications évaluées par des pairs et est co-inventeur de sept brevets.

« Paraza est une organisation de R&D exceptionnelle avec une équipe de scientifiques particulièrement talentueux et une culture de l'innovation et de la haute performance », a affirmé le Dr Ahmad. « Je suis impatient de commencer ce nouveau rôle et je me réjouis de travailler avec l'équipe de Paraza pour définir notre stratégie commerciale et de croissance, et travailler à la mise en place de partenariats innovants. »

À propos de Paraza Pharma

Paraza Pharma est une organisation de découverte de médicaments entièrement intégrée, basée à Montréal, au Canada, qui s'engage avec passion à contribuer au secteur des sciences de la vie. Dans le cadre de sa stratégie de croissance, elle attire les meilleurs talents mondiaux et continue d'offrir un modèle de collaboration unique pour aider les entreprises à franchir les étapes de leur réussite et à accélérer la croissance de leur activité. Pour en savoir plus, consultez le site www.parazapharma.com

