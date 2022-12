Le DRAG 4 de VOOPOO est officiellement commercialisé avec ses quatre caractéristiques uniques, dépassant ainsi toutes les légendes

SHENZHEN, Chine, 2 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 29 novembre, VOOPOO a officiellement sorti la quatrième génération de MOD de la série DRAG, DRAG 4. C'est un mod unique au look unique qui délivre une expérience de vapotage unique et avancée.

VOOPOO DRAG 4

En 2017, le premier MOD de la série VOOPOO Drag est né, et sa rapidité d'allumage a établi un record dans le secteur et a permis à VOOPOO de se distinguer rapidement. En 2019, VOOPOO a présenté le DRAG 2, dont le MODE FIT innovant apporte aux utilisateurs une puissance de sortie plus adaptée et une meilleure expérience de vapotage. En 2021, VOOPOO a lancé le DRAG 3, qui procure aux utilisateurs une expérience de vapotage en rafale grâce au mode Super Burst et à l'allumage rapide en 0,001 s. Chaque innovation de produit témoigne de la volonté de VOOPOO de proposer une excellente expérience de vapotage.

Une apparence unique :

Dans la continuité et le développement du look classique du MOD DRAG, le Drag 4 est conçu avec un alliage de zinc, du cuir, des éléments en bois massif et des résines naturelles. Chaque DRAG 4 a une apparence unique avec une tranche unique qui démontre le caractère unique et la noblesse de chaque utilisateur de DRAG. Le cuir amélioré rend la prise en main plus confortable, et la conception sans trou améliore la durabilité car elle protège l'intérieur du produit de la poussière. Le couvercle magnétique de la batterie, en forme de C, est facile à mettre en place et à retirer et restera probablement bien en place sur le mod même si l'appareil tombe accidentellement, ce qui le rend durable et résistant aux chutes.

Une vaporisation unique :

Par rapport à la double entrée, la triple entrée, avec sa structure triangulaire stable, équilibre efficacement la direction du flux et augmente la quantité d'air passant à travers, ce qui entraîne une résolution plus rapide du liquide et un flux de vapeur plus lisse. Le réservoir UFORCE-L est équipé d'une bague de réglage de l'air à 360°, une première dans le secteur. Le réglage libre et le contrôle facile du flux d'air permettent de répondre facilement au besoin de vapeur nuageuse. La bobine deux en un accélère le chauffage de la vaporisation et augmente son efficacité, améliorant ainsi la diffusion de la vapeur et délivrant des saveurs riches et délicates.

Un design humain unique :

Grâce au nouveau bouton multifonction, le verrou QS peut être utilisé pour verrouiller le voltage, l'appareil ou l'alimentation à la demande de l'utilisateur. Par ailleurs, la conception améliorée de l'interface utilisateur, avec des touches de fonction clairement séparées, peut réduire les risques d'allumage involontaire par les utilisateurs. En mode TC, la puce identifie automatiquement le matériau chauffant couramment utilisé et ajuste sa température sur une échelle recommandée, répondant ainsi aux besoins spécifiques des utilisateurs.

Une autonomie unique :

Doté de la norme la plus élevée du secteur en matière de charge rapide 5 V/3 A, le DRAG 4 évite toute attente. Le mode ECO augmente la durée de vie d'au moins 10 %, ce qui permet de répondre aux besoins en nicotine de l'utilisateur lorsque la batterie est faible.

Après d'innombrables tentatives, l'équipe de VOOPOO a intégré les avantages de performance des trois premiers DRAG MODs et les innovations en matière de design d'apparence, de performance d'atomisation et d'expérience interactive dans le DRAG 4, qui représente le dévouement de l'équipe de VOOPOO et un classique unique dans l'e secteur ! Nous sommes convaincus que le DRAG 4 pourrait créer une légende unique supérieure aux précédents mods DRAG.

