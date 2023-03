SINGAPURA, 28 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O Le Du em Bangkok recebe o prêmio de The Best Restaurant in Asia no Asia's 50 Best Restaurants, patrocinado pela S.Pellegrino & Acqua Panna. Anunciada hoje em uma cerimônia de premiação ao vivo no Singapore's Resorts World Sentosa, a lista é criada a partir dos votos da Asia's 50 Best Restaurants Academy, um grupo influente de mais de 300 líderes formado por escritores e críticos de alimentos, chefs, restauradores e especialistas regionais em culinária.

Le Du celebrates the restaurant's No.1 win at the Asia’s 50 Best Restaurants 2023 awards ceremony, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, live in Singapore (PRNewsfoto/50 Best) Related Documents View PDF

Ao reivindicar a classificação No.1, o Le Du conquista os títulos duplos de The Best Restaurant in Asia , patrocinado pela S.Pellegrino & Acqua Panna e The Best Restaurant in Thailand

Labyrinth (No.11) em Singapura sobe 29 posições e ganha o prêmio Highest Climber Award

(No.21) em Singapura recebeu o deste ano Louisa Lim do Odette (No.6) em Singapura é a Asia's Best Pastry Chef, sponsored by Valrhona

Para visualizar a lista completa de 1 a 50, clique aqui.

Os restaurantes da Bangkok ocupam as posições No.1 e No.3, com Le Du e Nusara, respectivamente. O Le Du, dirigido pelo chef Thitid 'Ton' Tassanakajohn, apresenta uma visão moderna de alimentos tailandeses refinados interpretados por meio de um uma lente de tendência francesa. Seus menus promovem o uso de ingredientes sazonais e locais e a crença firme na superioridade dos produtos tailandeses. O Sézanne de Tóquio é The Best Restaurant in Japan, o No.2.

As novas participações na lista incluem o Avartana de Chennai (No.30) Born de Singapura (No.36), Metiz de Manila (No. 48), Refer de Pequim (No.50) e de Bangkok Ms. Maria & and Mr. Singh (No.33), Potong (No.35) e Baan Tepa (No.46).

William Drew, diretor de conteúdo do Asia's 50 Best Restaurants, disse: "Saudamos todos os restaurantes que entraram na lista. Também oferecemos nossos parabéns mais calorosos à Le Du: Chef Ton e à capacidade da equipe de combinar sua paixão pelo patrimônio culinário da Tailândia, respeito aos ingredientes caseiros e talento para técnicas de culinária modernas é o que faz do restaurante um verdadeiro vencedor".

