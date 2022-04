Le fabricant allemand indépendant de véhicules électriques à batterie, Next.e.GO Mobile SE, annonce un partenariat mondial avec Neymar Jr., sensation brésilienne du football

« Neymar Jr. est l'incarnation même de la créativité et de la détermination, ce que j'appelle la puissance d'un objectif . C'est en accord avec les valeurs de notre marque et c'est d'ailleurs ce qui a rassemblé e.GO Mobile et Neymar Jr. En unissant nos forces, nous allons accélérer la vague de changements actuelle vers un monde plus durable et sans émissions. Une vague similaire à celles que vous voyez au stade, mais électrique ! », a expliqué Ali Vezvaei, président du conseil d'administration de Next.e.GO Mobile SE.

Neymar Jr. dévoilera le modèle 2022 de l'entreprise, e.wave X, le 5 mai lors d'un événement exclusif à Berlin, en Allemagne.

« Je suis ravi d'entamer ce partenariat avec e.GO Mobile et de soutenir ses efforts pour une électromobilité durable et mondiale. e.GO Mobile est une marque très innovante, qui construit des voitures électriques non seulement uniques et amusantes à conduire, mais aussi vraiment durables. Je suis né et j'ai grandi dans un pays où le trafic urbain est dense, de sorte que l'impact environnemental et économique de l'électromobilité est énorme », a déclaré Neymar Jr.

Neymar Jr. est largement considéré comme l'un des meilleurs joueurs de football dans le monde. Il a commencé sa carrière professionnelle à seulement 17 ans. Suivi par environ 200 millions de personnes sur les réseaux sociaux, il est sans aucun doute l'un des athlètes les plus connus au monde. Il figure d'ailleurs sur la liste du Time des 100 personnes les plus influentes du monde. Neymar Jr. joue pour l'équipe nationale brésilienne et est actuellement sous contrat avec le club du Paris Saint-Germain.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1803492/Neymar_Jr___Copyright_PUMA.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1803491/Save_the_Date.jpg

SOURCE Next.e.GO Mobile SE