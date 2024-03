Le fabricant allemand Karcher ouvre un centre de distribution régional à Tatu City, au Kenya

Apporte une large gamme de produits innovants visant à devenir le leader du marché des solutions de nettoyage en Afrique de l'Est

TATU CITY, Kenya, 27 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le fabricant allemand d'équipements de nettoyage Karcher a annoncé un investissement d'environ 3 millions d'euros sur le marché kenyan. La décision a été prise d'opérationnaliser l'entreprise en une filiale complète, qui comprend un centre de distribution régional chez Freight Forwarders Solutions (FFS) à Tatu City, la zone économique spéciale (ZES) à usage mixte de 5000 acres à la porte de Nairobi, positionner le Kenya comme une plaque tournante pour l'Afrique de l'Est.

L-R: Axel Stolz, Regional President, Africa & India, Karcher; Richard Mumo, Managing Director Kenya & General Manager, East Africa, Karcher; Christian May, Deputy Chief Executive Officer & Chief Sales Officer, Karcher; Mr. Sebastian Groth, Ambassador of the Federal Republic of Germany to Kenya; and Joseph Nguyo, Senior Deputy Secretary, State Department for Investment Promotion during the official launch of Karcher’s local warehouse operations at Tatu City.

Christian May, directeur général adjoint et directeur des ventes chez Karcher, a souligné l'importance de cet investissement : "Notre objectif est de transformer le paysage du nettoyage au Kenya en apportant des produits et services de pointe à nos clients. En faisant du Kenya notre plaque tournante régionale, nous réduisons les délais et améliorons la réactivité, assurant un service rapide et la satisfaction de nos clients. »

Stephen Jennings, fondateur et PDG de Rendeavour, propriétaire et développeur de Tatu City, a ajouté : "Karcher rejoint les rangs de nombreuses grandes marques mondiales à Tatu City SEZ. Première ZES mixte du Kenya, Tatu City a déjà attiré 2,5 milliards d'USD d'investissements de plus de 78 entreprises, de la santé à la production d'aliments et de boissons en passant par les centres d'appels, l'ingénierie logicielle et maintenant les solutions de nettoyage. Ces investissements créent des milliers d'emplois dont les Kenyans ont grand besoin. »

La société qui fournit des opérations d'entrepôt pour Karcher au Kenya, FFS, dispose d'un centre de logistique et de distribution de niveau international dans le parc industriel de Tatu. FFS fournit des services de fret et de transport en Afrique de l'Est et centrale. Il dispose d'un complexe d'entrepôt de 14000 m2, équivalent à la taille de certains des plus grands centres commerciaux de Nairobi, à Africa Logistics Properties (ALP), dans la ville de Tatu.

Le PDG de FFS, Ben Clay, a déclaré : "Alors que nous lançons des opérations d'entrepôt pour Karcher sur le marché kenyan, nous nous engageons à fournir aux entreprises des solutions logistiques transparentes, à tirer parti de la technologie et à favoriser l'excellence dans la prestation de services et la croissance économique."

« L'investissement de Karcher au Kenya met en évidence les liens économiques solides entre l'Allemagne et le Kenya. En tant que leader mondial de la technologie de nettoyage, Karcher incarne l'excellence et l'innovation de l'ingénierie allemande. Nous nous réjouissons de la poursuite de la collaboration et de la croissance mutuelle entre nos deux pays », a déclaré Sebastian Groth, ambassadeur de la République d'Allemagne au Kenya.

Karcher est présent dans sept points de vente Carrefour et s'est associé à différents distributeurs pour répondre aux différents segments de clientèle. Son magasin phare, situé à Upper Hill, Nairobi, sert de magasin de marque et de centre de service exploité par Equipment and Logistics Limited, qui a récemment reçu un prix de partenariat de vingt ans.

Plus de 78 entreprises locales, régionales et mondiales sont opérationnelles ou en cours de développement dans l'emplacement convivial de Tatu City, y compris CCI Global, Heineken, Dormans, Copia, Cooper K-Brands, Grit Real Estate Income Group, Twiga Foods, Freight Forwarders Solutions, ADvTECH, Friendship Group et Davis & Shirtliff.

Les avantages commerciaux de Tatu City SEZ comprennent la détaxation de la TVA, l'exonération des droits d'importation et de timbre et 10% d'impôt sur les sociétés pour les 10 premières années et 15% pour les 10 années suivantes.

À propos de Tatu City ( www.tatucity.com )

Tatu City est une nouvelle ville de 5000 acres aux portes de Nairobi avec des maisons, des écoles, des entreprises, un quartier commerçant, une clinique médicale, des espaces naturels et des loisirs pour plus de 250000 résidents et des dizaines de milliers de visiteurs de jour. Les écoles de la ville de Tatu éduquent des milliers d'élèves chaque jour, une gamme de maisons convient à tous les revenus et plus de 78 entreprises prospèrent dans la première zone économique spéciale opérationnelle du pays. Située à 30 minutes de Westlands, Tatu City représente une nouvelle façon de vivre et de penser pour tous les Kenyans dans un environnement de vie, de travail et de loisirs exempt de congestion routière et de déplacements sur de longues distances.

Tatu City est un développement de Rendeavour, le plus grand constructeur de nouvelles villes d'Afrique avec 30000 acres de projets visionnaires dans des trajectoires de croissance à travers le Ghana, le Nigeria, le Kenya, la Zambie et la République démocratique du Congo.

À propos de Karcher ( https://www.karcher.com/ke/ )

Kärcher est une entreprise familiale mondialement active de Winnenden et le leader mondial de la technologie de nettoyage. Karcher est une marque mondiale B2B et B2C connue pour ses nettoyeurs haute pression, son équipement d'entretien des sols, ses systèmes de nettoyage de pièces, son traitement des eaux de lavage, son équipement de décontamination militaire et ses aspirateurs de vitres, entre autres.