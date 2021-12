Le fabricant ouzbek d'appareils électroménagers Artel rejoint le Pacte mondial des Nations Unies

Artel rejoint plus de 10 000 entreprises dans le monde, dont Microsoft, Facebook et Nestlé, pour affirmer les dix principes du Pacte. Il s'agit notamment d'un engagement envers les droits de l'homme, les normes du travail, la durabilité et la lutte contre la corruption. L'entreprise cherchera également des opportunités pour promouvoir les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. En tant que l'une des plus grandes entreprises du pays, l'adhésion d'Artel fournira un élan significatif vers l'alignement du secteur privé ouzbek sur les normes internationales.

De plus, Artel est devenu membre fondateur de la Coalition des entreprises championnes pour le développement durable de l'Ouzbékistan. Artel utilisera sa position aux côtés des partenaires de la coalition pour promouvoir l'insertion des considérations environnementales et sociales au cœur de la croissance du pays. Cela s'appuie sur le travail important de l'entreprise en matière d'approvisionnement en eau, d'égalité des sexes et d'éducation.

Bektemir Murodov, directeur financier d'Artel Electronics, a déclaré : « Nous sommes ravis d'adhérer au Pacte mondial des Nations Unies et de faire partie d'une communauté mondiale d'entreprises aussi proactive qui œuvre pour le développement durable. En tant que grande entreprise ouzbèke, nous avons l'énorme responsabilité de promouvoir la durabilité ainsi que les normes internationales du travail, les droits de l'homme et la lutte contre la corruption. Cela réaffirme notre attachement à ces principes.

Nous savons également qu'il s'agit d'une excellente occasion d'apprendre de certaines des plus grandes entreprises mondiales, et nous sommes impatients de participer activement à la conversation sur la façon de promouvoir les ODD en Ouzbékistan. »

Devenir membre de l'UNGC est la prochaine étape du développement ESG d'Artel. L'entreprise a restructuré sa gouvernance d'entreprise pour s'aligner sur les meilleures pratiques internationales et s'efforce continuellement d'augmenter l'efficacité de ses produits et de réduire l'impact environnemental de ses opérations. Artel a également d'importants projets sociaux axés sur l'accès à l'eau et l'éducation. Plus récemment, Artel a promu les 16 jours d'activisme de l'ONU contre la violence sexiste et lancera bientôt un programme de développement des femmes avec une clinique juridique pour promouvoir l'alphabétisation juridique et l'égalité des sexes.

