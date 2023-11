Le FEELM 2.0 marque les premiers pas de la nouvelle génération de produits jetables 2.0

LONDRES, 12 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Smoore International a dévoilé son FEELM 2.0, la toute première vapoteuse jetable à offrir plus de 1 000 bouffées en 2 ml. Un laboratoire d'essais de premier plan, Inter Scientific, a testé ses produits et vérifié l'authenticité des allégations.

David Lawson, PDG d'Inter Scientific, a déclaré : « Innover dans le respect d'exigences réglementaires peut s'avérer particulièrement difficile. Pourtant, SMOORE est parvenu à améliorer nettement l'efficacité de la technologie ENDS avec 1 000 bouffées, offrant ainsi au consommateur, dans le cadre légal, une meilleure proposition. »

John Dunne, directeur général d'UKVIA, a souligné l'importance de l'évolution des produits jetables grâce à l'innovation et à une fabrication de qualité constante.

Découvrir la demande des consommateurs en matière d'efficacité durable et de rentabilité

Les vapoteuses jetables ont été reconnues comme jouant un rôle majeur dans le déclin du tabagisme au cours des deux dernières années en Grande-Bretagne, abaissant le taux de tabagisme aux niveaux les plus bas jamais enregistrés. La réglementation britannique limitant la capacité des réservoirs de vapotage à 2 ml, les 600 bouffées ont été la référence de cette industrie pendant la majeure partie de son existence.

Cependant, depuis le mois de février de cette année, plusieurs médias grand public ont porté leur attention sur la question du remplissage excessif et sur la demande des consommateurs pour des produits plus économiques et de meilleure qualité. Cette exigence a mis une pression unique sur les fabricants de vapoteuses pour qu'ils introduisent discrètement plus d'e-liquide que la limite légale de 2 ml. Cette situation a non seulement suscité des inquiétudes au sein de l'industrie, des organismes de réglementation et du public, mais a également mis en évidence une demande profondément ancrée chez les consommateurs pour des options de vapotage plus durables et plus rentables.

Pour mieux comprendre comment répondre aux besoins des vapoteurs et des fumeurs, SMOORE a mené des enquêtes détaillées et organisé des groupes de discussion au Royaume-Uni.

Thalia Cheng, directrice commerciale de SMOORE au Royaume-Uni, explique : « Il y a une demande évidente d'augmentation du nombre de bouffées et de constance du goût, en particulier à une époque où l'augmentation du coût de la vie est une préoccupation constante. Le FEELM 2.0 est notre solution de vapotage jetable et son mot d'ordre repose sur l'augmentation du volume d'e-liquide pour un plaisir démultiplié (en anglais dans le texte) : 'Double the puff, double the joy'. Sur la base des données de Consumer Intelligence, nous estimons que cette solution peut permettre aux consommateurs d'économiser environ 900 £ par an par rapport à l'utilisation de produits jetables standard. »

L'innovation technologique au service des produits jetables 2.0 pour une nouvelle référence à 1 000 bouffées

« Pour répondre aux demandes des consommateurs, l'industrie a la responsabilité d'investir dans de nouvelles technologies novatrices et une conception de produits plus efficace. C'est un domaine dans lequel SMOORE donne le ton avec le lancement de son nouveau produit FEELM 2.0. »

M. Zhang a souligné que le FEELM 2.0 améliorait également l'expérience de vapotage réelle grâce à une meilleure homogénéité et à une meilleure utilisation de l'e-liquide.

Il a déclaré : « Nos recherches très ciblées nous ont aidés à développer un nouveau matériau et une nouvelle technologie d'atomisation capables d'augmenter le nombre de bouffées et d'améliorer la consistance de la vapeur, offrant ainsi une meilleure expérience de vapotage aux consommateurs. Les tests d'Inter Scientific ont révélé une variation de seulement 3,0 % de la vapeur produite, ce qui garantit un profil aromatique stable de la première bouffée à la dernière. En outre, avec un taux d'utilisation exceptionnel de l'e-liquide de 77 %, non seulement nous dépassons largement la moyenne de l'industrie, mais nous maximisons également le nombre de bouffées et minimisons le gaspillage de l'e-liquide. »

Les tests d'Inter Scientific ont confirmé que le FEELM 2.0 était associé à des améliorations marquées à la fois en termes d'utilisation de l'e-liquides et de consistance de la vapeur par rapport aux normes de l'industrie. L'amélioration de l'utilisation de l'e-liquide augmente efficacement le nombre de bouffées, tandis que la réduction de la variation de la vapeur garantit une expérience plus cohérente, en minimisant les différences avec chaque bouffée.

David Lawson, PDG d'Inter Scientific, a déclaré : « La technologie FEELM 2.0 de SMOORE assure une uniformité constante de l'aérosolisation de l'e-liquide pendant toute la durée de vie de l'appareil et est conforme aux exigences TRPR 2016 concernant la capacité du réservoir à 2 ml. Les tests ont démontré que ce dispositif peut dépasser 1 000 bouffées.

John Dunne a souligné l'importance de l'évolution des produits jetables grâce à l'innovation, à une fabrication de qualité constante, comme un volume uniforme d'e-liquide de 2 ml, à une durabilité améliorée et à des conceptions qui s'adressent uniquement aux consommateurs adultes, en insistant sur le fait que ces progrès propulseraient le développement des cigarettes électroniques jetables.

« Ces progrès sont essentiels pour rendre les produits jetables plus accessibles et attrayants pour les fumeurs adultes de divers milieux, et pour simplifier le passage de la cigarette classique au vapotage pour ceux qui souhaitent arrêter de fumer. La baisse notable des taux de tabagisme en Grande-Bretagne peut être attribuée en partie à la facilité d'utilisation, à la commodité et à la rentabilité des produits jetables. Il est essentiel de continuer à développer ces aspects pour convaincre les organismes gouvernementaux du rôle vital que les produits jetables peuvent jouer dans l'avènement d'un avenir sans fumée. »

