Le festival GIMM rassemble à Lisbonne des experts de premier plan en microbiologie pour débattre des virus émergents, de la résistance aux antimicrobiens et du génie biologique

Charles M. Rice (lauréat du prix Nobel de médecine 2020), Bonnie Bassler, Yasmine Belkaid et Isabel Gordo ont confirmé leur participation.

LISBONNE, Portugal, 16 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Les bactéries évoluent sans cesse et deviennent de plus en plus résistantes aux médicaments qui pouvaient jusqu'alors sauver des vies. Il est devenu une priorité scientifique mondiale de comprendre comment les microorganismes s'adaptent, communiquent et influencent la santé humaine. Ce sera l'un des thèmes centraux de la deuxième édition du festival GIMM, qui se tiendra à Lisbonne du 17 au 19 septembre.

GIMM Fest Save the Date

Placé sous le thème « Microbes et avenir », le festival réunira des chercheurs de renommée internationale afin d'explorer le rôle des microorganismes dans la santé humaine, l'évolution biologique et la durabilité des écosystèmes. L'événement a pour objectif de favoriser le dialogue entre la science, la société et les acteurs de l'innovation biomédicale, à un moment où des défis tels que les pandémies, la résistance aux antimicrobiens et les changements environnementaux soulèvent de nouvelles questions urgentes pour la recherche et les décideurs politiques.

Le programme s'articulera autour des interventions de certaines des figures les plus influentes de la microbiologie contemporaine :

Charles M. Rice (université Rockefeller), lauréat du prix Nobel de médecine (2020), dont les travaux ont permis d'identifier le virus de l'hépatite C et ont ouvert la voie à la mise au point de traitements antiviraux efficaces ;

(université Rockefeller), lauréat du prix Nobel de médecine (2020), dont les travaux ont permis d'identifier le virus de l'hépatite C et ont ouvert la voie à la mise au point de traitements antiviraux efficaces ; Yasmine Belkaid , présidente de l'Institut Pasteur, reconnue pour ses travaux de recherche pionniers sur les interactions entre le microbiome et le système immunitaire ;

, présidente de l'Institut Pasteur, reconnue pour ses travaux de recherche pionniers sur les interactions entre le microbiome et le système immunitaire ; Bonnie Bassler (université de Princeton), éminente spécialiste de la détection du quorum, le processus de communication chimique utilisé par les bactéries ;

(université de Princeton), éminente spécialiste de la détection du quorum, le processus de communication chimique utilisé par les bactéries ; Isabel Gordo (GIMM), bénéficiaire d'une subvention « Advanced Grant » du Conseil européen de la recherche (CER), qui étudie l'évolution bactérienne au sein du corps humain et les mécanismes à l'origine de la résistance aux antibiotiques.

Pendant trois jours, chercheurs et grand public participeront à des débats sur les grands défis scientifiques du XXIe siècle, notamment les interactions hôte-microbes et les maladies, la résistance aux antimicrobiens et l'évolution bactérienne, les virus émergents et la préparation aux futures pandémies, ainsi que l'ingénierie des microorganismes et la biologie synthétique.

L'Organisation mondiale de la santé considère la résistance aux antimicrobiens comme l'une des plus grandes menaces pour la santé mondiale, susceptible de causer des millions de décès au cours des prochaines décennies si aucune mesure efficace n'est prise. Parallèlement, les progrès de la recherche sur le microbiome et les capacités croissantes en matière d'ingénierie des microorganismes transforment des domaines tels que la médecine, la biotechnologie et la durabilité environnementale pour ouvrir de nouvelles perspectives de prévention, de diagnostic et de traitement.

« Le monde microscopique influence profondément notre santé, les écosystèmes et l'avenir de la biotechnologie. Le festival GIMM vise à rapprocher les chercheurs et la société afin de discuter de la manière dont ces découvertes peuvent façonner l'avenir », explique Maria Manuel Mota, directrice générale de l'Institut Gulbenkian de médecine moléculaire.

Avec la participation de scientifiques mondialement reconnus, dont un prix Nobel, le festival GIMM fait de Lisbonne un pôle international de débat scientifique, qui renforce son rôle de carrefour de la recherche de pointe et de l'innovation en microbiologie et en santé mondiale.

Le programme complet et les modalités d'inscription sont disponibles sur le site www.gimmfest.pt.

À propos de l'Institut Gulbenkian de médecine moléculaire (GIMM)

L'Institut Gulbenkian de médecine moléculaire (GIMM) est un institut de recherche biomédicale né de la fusion entre l'Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) et l'Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM). Fort de sa détermination à faire progresser les connaissances, à mettre au point des solutions innovantes dans le domaine de la santé et à traduire les découvertes en actions concrètes, le GIMM entend s'imposer comme un leader mondial des sciences de la vie et de la recherche biomédicale.

www.gimm.pt

À propos du festival GIMM

Le festival GIMM se tient chaque année à Lisbonne pour célébrer la science comme moteur de la transformation sociale. Organisé par le GIMM, cet événement invite des experts nationaux et internationaux à débattre des grands défis de la santé mondiale, en favorisant les liens entre la recherche de pointe, l'innovation biomédicale et la société.

www.gimmfest.pt

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