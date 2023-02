Le festival international de photographie Xposure rassemble les meilleurs photographes du monde à Sharjah

SHARJAH, EAU, 16 février 2023 /PRNewswire/ -- La 7e édition du festival international de photographie Xposure, organisé par le Sharjah Government Media Bureau (SGMB), a ouvert cette année sa plus importante édition à ce jour avec la participation de plus de 100 grands photographes du monde entier et 68 expositions individuelles et collectives spectaculaires présentant 1 794 photographies.

L'événement se tient à l'Expo Center Sharjah durant sept jours et constitue une occasion unique pour les créateurs de contenu d'interagir avec les meilleurs professionnels du storytelling visuels au monde.

Le discours de bienvenue prononcé lors de la cérémonie d'ouverture était axé sur le rôle puissant de la photographie dans l'élimination des stéréotypes qui conduisent à des perceptions fausses et inexactes sur les personnes, les pays et les événements dans la société.

Le festival met l'accent sur l'étude des images pour approfondir notre compréhension des faits et nous rappeler que la beauté se trouve même dans les circonstances les plus difficiles. La beauté est tout autour de nous et notre tâche est de la voir, de la vivre et de l'apprécier. Le message que Xposure tient à transmettre est que les photographies suscitent des émotions positives et des perceptions justes tout en guidant nos priorités en tant qu'êtres humains.

Depuis sa création, le festival Xposure nous rappelle que la beauté existe au milieu du chaos, et la vision et l'engagement inébranlables de Sharjah font de notre voyage une expérience durable.

Le programme d'Xposure comprend 41 séminaires et tables rondes avec des photographes de renom, ainsi que des événements ludo-éducatifs sur la « Scène X » pour enthousiasmer les visiteurs. En outre, les amateurs de photographie peuvent acquérir des compétences et des connaissances supplémentaires et prendre des photos dans des circonstances et lieux différents lors de 63 ateliers. Les technologies de pointe sont utilisées et l'expérience des photographes expérimentés, leurs voyages et leurs connaissances des différents types de photographie sont employés.

L'un des principaux événements du festival est le Sommet sur la conservation, qui met l'accent sur les changements climatiques et le rôle de la photographie pour documenter les changements climatiques sur notre planète. Le festival comprend également un salon de la photographie pour les collectionneurs d'art, des séances de dédicaces, une cérémonie de remise des prix, et un salon présentant les derniers équipements et outils photographiques pour aider les amateurs de photographie et les aventuriers à réaliser leurs projets à l'aide de technologies innovantes à des fins photographiques diverses.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2002965/Xposure_Festival.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2002957/Xposure_Photography_Festival.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2002958/Xposure_Photography_Festival2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2002959/Xposure_Photography_Festival3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2002955/Xposure_Photography_Festival4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2002956/Xposure_Photography_Festival5.jpg

SOURCE Sharjah Government Media Bureau