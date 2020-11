Le Festival international du film de Tokyo ferme ses portes après sa première édition hybride de projections physiques et d'événements en ligne, dont le nouveau concept « Asia Lounge »

TOKYO, 16 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Lors de la cérémonie de clôture du 33e Festival international du film de Tokyo (TIFF), le 9 novembre, le film « Hold Me Back », réalisé par Akiko Ohku, a reçu le Prix du public, la seule récompense attribuée cette année en raison de la COVID-19. A. Ohku a déclaré : « Je suis vraiment honoré » de recevoir ce prix pour la deuxième fois. Ces trois dernières années, le monde a changé, et alors que d'autres festivals ont dû se mettre en ligne, le TIFF a pu avoir un public à l'intérieur des salles et nous avons regardé les films ensemble. Jeremercie tous les membres du public et j'espère que je pourrai bientôt vous serrer la main ».

Lors du 33e TIFF, 138 films sélectionnés parmi 1 356 candidatures provenant de 107 pays et régions ont été projetés du 31 octobre au 9 novembre 2020.

- La nouvelle série de conversations « Asia Lounge » coprésentée par le Japan Foundation Asia Center et le TIFF

Le Japan Foundation Asia Center (JF) et le TIFF en sont maintenant à leur septième année de collaboration. Cette année, le JF et le TIFF ont co-organisé la série de conversations « Asia Lounge », une nouvelle initiative proposée par le réalisateur de renommée mondiale Hirokazu Kore-eda, qui a travaillé avec les membres d'un comité de conservateurs pour organiser l'événement. Il présentait des conversations quotidiennes en ligne entre les principaux réalisateurs asiatiques et leurs homologues japonais, qui discutaient d'une myriade de sujets. Parmi les invités figuraient Kim Bora (Corée du Sud), Huang Xi (Taiwan), Apichatpong Weerasethakul (Thaïlande), Mouly Surya (Indonésie), Tsai Ming-Liang (Malaisie/Taïwan) et Rithy Panh (Cambodge). Bien que conçu à l'origine comme un salon physique où les cinéastes du monde entier pouvaient profiter de conversations et d'échanges en toute liberté, il a dû se dérouler en ligne en cette année inaugurale en raison de la COVID-19, mais le public du monde entier a pu participer virtuellement à des séances de questions-réponses.

- Autres initiatives conjointes du JF et du TIFF

Le JF et le TIFF ont présenté conjointement la culture riche et diversifiée du cinéma asiatique dans les sections Tokyo Premiere 2020 et World Focus. Par ailleurs, dans le cadre des efforts de restauration de films du JF en Asie du Sud-Est, la version restaurée numériquement en 4K du chef-d'œuvre de Yasmin Ahmad « Mukhsin » (Malaisie, 2006) a été présentée pour la première fois.

