Le Festival International du Film de Tokyo se termine sur une bonne note dans les nouvelles salles du centre du cinéma de Tokyo à Hibiya-Yurakucho-Ginza

TOKYO, 17 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Le 34e Festival international du film de Tokyo (TIFF) s'est terminé par l'annonce des lauréats lors de la cérémonie de clôture qui a eu lieu le 8 novembre. Le grand prix de Tokyo a été décerné au premier film du Kosovo sélectionné par le TIFF « Vera Dreams of the Sea », réalisé par Kaltrina Krasniqi. Le film « World, Northern Hemisphere » d'Hossein Tehrani a quant à lui remporté le prix du meilleur film asiatique du futur. Les films « La Civil », « Poet », « The Other Tom », « The Four Walls », « Crane Lantern » et « Just Remembering » ont également reçu des prix. De plus, les films « Sunday & Calm Sea » et « Under the Bridge » sont les lauréats du prix Amazon Prime Video Take One.

Images : https://kyodonewsprwire.jp/release/202111103177?p=images

Pour connaître tous les lauréats du festival, consultez le site : https://2021.tiff-jp.net/award_winners_en/.

Lors du 34e TIFF, 126 films sélectionnés parmi 1 533 candidatures provenant de 113 pays et régions ont été projetés entre le 30 octobre et le 8 novembre 2021.

- La série de conversations « Asia Lounge » coprésentée par le Japan Foundation (JF) Asia Center et le TIFF

La série a réuni des cinéastes et des acteurs de renom d'Asie et d'ailleurs pour engager un dialogue amical pendant 8 jours, formant un groupe consultatif, dirigé par le lauréat de la Palme d'Or Kore-eda Hirokazu. Malgré la pandémie actuelle, la série Asia Lounge a accueilli des invités en personne et en ligne, et a donné au public la possibilité de participer en personne. Lors de chaque conversation, la série diffusait même en direct des questions et réponses. Elle a aussi été en mesure de mettre en place le salon physique de l'émission où les cinéastes ont pu échanger librement. L'émission a invité des personnes du monde entier, dont la présidente du jury du TIFF, Isabelle Huppert, Chang Chen, Kamila Andini, Bahman Ghobadi, Brillante Ma Mendoza, Apichatpong Weerasethakul et Bong Joon Ho.

- Autres initiatives conjointes de la JF et du TIFF

La JF et le TIFF ont présenté conjointement les cultures riches et diversifiées du cinéma asiatique dans les catégories Competition, Asian Future, Gala Selection, World Focus et les nouvelles catégories du TIFF, notamment :

« Arisaka »

« The Dawning of the Day »

« Payback »

« American Girl »

« Asu »

« The Brittle Thread »

« The Brokers »

« The Coffin Painter »

« The Last Birds of Passage »

« When Pomegranates Howl »

« World, Northern Hemisphere »

« Churuli »

« GENSAN PUNCH »

« Memoria »

« Terrorizers »

« Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash »

« The Excursion » et « The Day the Wind Blew » de la série d'horreur de HBO Asia « Folklore 2 »

« Fragrance of the First Flower »

Site officiel :

Japan Foundation Asia Center : https://jfac.jp/en/

Festival international du film de Tokyo : https://2020.tiff-jp.net/en/

