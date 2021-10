Le festival international FASHION ZOO 2021 de la mode, de la culture et de l'art destiné à la jeunesse se décline sur le thème « EVERYDAY NOW, EVERYDAY FUTURE »

Le salon international transfrontalier accueille l'inspiration et la créativité d'avant-garde, les expériences exploratoires apportées par les jeunes talents du design, les forums de pointe axés sur l'industrie et le futur, la refonte de la mode axée sur le développement durable, des expositions spéciales branchées qui représentent la culture, et l'espace artistique puissant qui rassemble des créations mondiales, un événement IP qui suit de près la tendance de la culture Gen-Z, et des expériences interactives aux thèmes riches... Des fêtes visuelles aux collisions sensorielles, de l'imagination débordante aux nouvelles grandes tendances, FASHION ZOO 2021 est conçu pour mettre en place une plateforme destinée aux échanges créatifs mondiaux, couvrant tous les aspects de la culture à la mode, et pour soutenir la montée en puissance créatrice des jeunes d'ici et d'ailleurs dans tous les canaux de la mode, de l'art et de la culture. Porté par plus de 20 agences de design pionnières de stature mondiale, plus de 10 marques de renommée internationale, plus de 20 universités d'art ici et à l'étranger, plus de 150 jeunes créateurs d'art, plus de 6 relations avec des institutions et des organisations faisant autorité, le festival international de la mode, de la culture et de l'art FASHION ZOO 2021 s'étend et explore la culture de la jeunesse à la mode, soumise à diverses influences de par le monde, brise les barrières à l'est et à l'ouest, interagit dans des effets créatifs, et apporte une richesse et une diversité qui sont véritablement l'apanage des acteurs du futur.