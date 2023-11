Le FHH Forum 2023, qui s'est tenu hier à Genève sur le thème de la « Horology Futurology », s'est révélé être un carrefour d'idées avant-gardistes et de débats constructifs, guidés par des échanges et des discussions approfondies avec des experts de renom

GENÈVE, 13 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La Fondation de la Haute Horlogerie a accueilli avec succès la 11e édition du FHH Forum à la Maison de la Paix hier à Genève. Sous le thème évocateur « Horology Futurology », l'événement a vu la participation d'environ 200 personnes. La journée a fait écho à la mission du FHH Forum : assurer la pérennité et l'adaptabilité de l'industrie horlogère en favorisant le dialogue et le débat. Delphine Bachmann, conseillère d'État du canton de Genève, Sami Kanaan, conseiller exécutif de la Ville de Genève, et Pascal Ravessoud, vice-président de la FHH, ont posé les jalons de cette journée de réflexion.

Ensuite, Ian Goldin, professeur à l'Université d'Oxford et expert mondial en futurologie, et Virginie Raisson, présidente du GIEC Pays de la Loire, ont captivé l'auditoire avec leurs exposés sur « Le monde de demain : Macro-tendances et perspectives ». Ils ont souligné l'impact important des facteurs exogènes sur le secteur horloger. Poursuivant ces réflexions, Stephen Dunbar-Johnson, président international du New York Times, a brillamment animé une séance de questions-réponses consacrée à la gestion des tensions entre les libertés individuelles et le bien commun, en s'appuyant sur des données historiques et actuelles.

La transition s'est ensuite faite vers le thème « L'homme et la nature », où Bruno David, ancien directeur du Muséum national d'histoire naturelle, a plaidé en faveur d'une révolution éducative et d'un renforcement de notre lien avec la biodiversité. Dans la continuité, Inès Léonarduzzi a apporté une autre dimension sur « Comment gérer le court et le long temps long pour l'efficacité des entreprises », encourageant la vision à long terme dans les stratégies entrepreneuriales.

L'accent a été mis sur l'industrie horlogère et les révélations de l'étude Deloitte présentées par Karine Szegedi, associé directeur. Les résultats ont notamment mis en évidence des tendances clés telles que l'importance croissante de l'Inde en tant que marché horloger émergent, ou la plus grande sensibilisation aux prix et la curiosité des nouvelles générations. Diana Derval, chercheuse principale chez DervalResearch ; Austen Chu, fondateur et PDG de Wristcheck ; Scott Wempe, associé commanditaire et co-responsable du développement commercial chez Wempe ; et Guido Terreni, PDG de Parmigiani Fleurier, ont ensuite rejoint K. Szegedi autour d'un panel fascinant, sur le thème « Les comportements du client horloger : attentes et aspirations ».

En conclusion, le panel « Une évolution prospective sur l'engagement des clients dans l'horlogerie » a été modéré par Stéphane JG Girod, avec les intervenants Anne-Sophie Scharff, responsable de la planification stratégique au sein du groupe Digital Luxury Group ; Matthias Fuchs, professeur assistant de marketing à l'EHL ; et Clara de Pirey, directrice du pôle luxe international chez Nelly Rodi, se concentrant sur les nouvelles tendances et le concept émergent de « Retailternainment ».

Le FHH Forum 2023 a prouvé que les périodes complexes ont mis en évidence la capacité d'adaptation et d'innovation de l'industrie horlogère. Restez à l'affût de ce que les prochaines éditions vous réservent !

