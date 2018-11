Le fondateur de Substratum annonce un nouveau type d'échange de cryptomonnaie

DELAWARE, Ohio, 6 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Substratum est heureux d'annoncer le développement révolutionnaire de son nouvel échange de cryptomonnaie. Amplify Exchange est une forme d'échange hybride, une combinaison à la fois d'échanges distribués et décentralisés, dont l'objectif est de fournir des passerelles fiduciaires ou chiffrées pour les 100 principales cryptomonnaies lors de leur lancement.

Amplify Exchange dispose d'une interface conviviale que les traders, quel que soit leur niveau d'expérience, peuvent utiliser pour vendre ou acheter directement les principales cryptomonnaies depuis leur compte bancaire ou leur compte de carte de crédit. De plus, Amplify Exchange permettra aux utilisateurs d'utiliser des cryptomonnaies pour l'achat de biens et de services, directement chez les commerçants.

Justin Tabb, fondateur et PDG de Substratum (SUB), a déclaré :

« Je suis ravi d'annoncer l'introduction d'AMPLIFY EXCHANGE. C'est ainsi que je l'ai envisagé, depuis le jour où j'ai mis en place Substratum, dans le but de construire un écosystème de produits qui fonctionnent très bien indépendamment, mais qui sont vraiment exceptionnels lorsqu'ils sont utilisés ensemble. Avec Amplify Exchange, nous souhaitions apporter à chaque individu, où qu'il se trouve et quelle que soit son expertise en cryptomonnaie, la possibilité d'utiliser ou de ne plus utiliser des jetons et des pièces de monnaie cryptés, très facilement. Cela n'avait encore jamais été fait. Nous sommes également heureux d'annoncer que les hôtes de SubstratumNode et les utilisateurs de CryptoPay bénéficieront directement d'Amplify Exchange. »

Économie de Substratum

Amplify Exchange sera le troisième produit de l'écosystème de Substratum, après SubstratumNode et CryptoPay. Les nœuds de Substratum vérifieront les transactions effectuées sur Amplify Exchange, permettant ainsi à ceux qui exécutent un SubstratumNode de gagner des jetons AMPX en même temps que des jetons SUB. De plus, les cryptomonnaies achetées sur Amplify Exchange seront automatiquement disponibles pour être dépensées sur un compte CryptoPay d'utilisateur, permettant ainsi d'acheter des biens et des services auprès des commerçants participants et de faire des dons à des organismes à but non lucratif participants.

Tous les utilisateurs sont les bienvenus

Amplify Exchange permettra aux utilisateurs qui recherchent des transactions rapides d'acheter de la cryptomonnaie et de la recevoir dans leur portefeuille à la vitesse d'une transaction effectuée par un trader, en offrant des outils professionnels d'analyse technique, d'alertes de trading et de comptes, de rapports d'investissement, de rapports fiscaux et de gestion de portefeuille, et bien plus encore, sur une interface sophistiquée.

Grâce à SubstratumNode et à Amplify Bridgechain, qui relient les échanges distribués et décentralisés, Amplify Exchange sera disponible dans le monde entier et autorisera des paires de monnaie fiduciaire à monnaie alternative (fiat to altcoin), ce qui éliminera une partie des frais de transaction et des délais qui existent actuellement pour les traders.

Pour en savoir plus sur Amplify et accéder au livre blanc, veuillez cliquer ici.

Pour toute demande de renseignement :

Courrier électronique : inquire@amplifyexchange.com

