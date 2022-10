Le fondateur d'Ethereum et Decentral, Anthony Di Iorio, annonce Andiami : The Quest for Liberty, le 7 novembre à Toronto

Rejoignez la liste blanche pour réserver votre billet d'or pour la révélation d'Andiami, un projet conçu pour alimenter un réseau Internet contrôlé par les utilisateurs.

TORONTO, 6 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Andiami : The Quest for Liberty sera dévoilé le soir du 7 novembre 2022, au Palais des congrès du Toronto métropolitain, a annoncé aujourd'hui Anthony Di Iorio, fondateur d'Ethereum, Decentral et Jaxx. Andiami est un projet technologique mondial à venir, conçu pour alimenter un réseau Internet contrôlé par les utilisateurs, tout en complétant et en aidant les principales technologies décentralisées telles que Bitcoin, Ethereum et autres.

Anthony Di Iorio, Ethereum, Decentral, & Jaxx Founder

Les détenteurs de billets d'or seront parmi les premiers à découvrir le matériel et les produits personnalisés du projet, l'infrastructure évolutive et robuste, les nouveaux protocoles et le modèle unique d'incitation des contributeurs de l'écosystème. Les billets d'or spéciaux permettront également aux participants de bénéficier d'une série de cadeaux et de prix lors de l'événement.

« Le mouvement décentralisé est à un point charnière de son évolution. Des défis tels que la centralisation continue de l'infrastructure décentralisée et la persistance des modèles économiques du Web2 entravent la réalisation d'un réseau Internet contrôlé par les utilisateurs, que certains appellent Web3 », déclare Anthony Di Iorio. « Depuis dix ans, mon équipe et moi avons construit l'infrastructure, les outils et les cadres pour soutenir l'autonomisation des individus tout en renforçant la résilience des réseaux décentralisés. Andiami en est le résultat, et nous sommes ravis de l'annoncer au monde entier le 7 novembre. »

Conformément à l'engagement de Di Iorio en faveur de l'inclusion et de l'accessibilité des événements liés à la blockchain, les billets d'or pour l'inauguration, dont le nombre de places est limité, sont gratuits. Afin de réserver votre billet pendant qu'il en reste, rejoignez la liste blanche du projet, sans obligation, sur andiami.org.

Initialement prévu pour le 3 novembre, l'événement de dévoilement d'Andiami le 7 novembre est maintenant la pièce maîtresse d'une série d'événements blockchain et Web3 qui se dérouleront à Toronto du 3 au 10 novembre. Cette semaine spéciale célèbre une décennie de crypto au Canada et est organisée conjointement avec Web3 & Blockchain World (W3B), une conférence mondiale de deux jours dirigée par Don et Alex Tapscott, et BlockHack Global , un hackathon gratuit de trois jours, entre autres. Blockhack Global est organisé par Bitcoin Bay , l'une des plus anciennes organisations de la communauté blockchain à Toronto.

Pour plus de détails sur l'inauguration du projet Andiami et les autres événements de la semaine, consultez le site andiami.org/events.

Anthony Di Iorio

Fin 2013, Anthony Di Iorio a financé et cofondé Ethereum, la plateforme décentralisée de contrats intelligents qui a atteint 500 milliards de dollars de capitalisation boursière à son apogée. Il est actuellement le fondateur et le PDG de Decentral Inc, un centre d'innovation et une société de développement de logiciels basés à Toronto et axés sur les technologies décentralisées.

Decentral Inc . construit des outils qui seront au cœur du prochain réseau Internet. Cela inclut Jaxx Liberty , un portefeuille gratuit de crypto-monnaies sans garde qui a donné à des millions de personnes dans le monde les outils dont elles ont besoin pour contrôler leur vie numérique. Decentral a récemment annoncé Andiami : The Quest for Liberty, Andiami : The Quest for Liberty , un projet technologique mondial à venir.

Contacts pour les médias : Jen Wheatley, Decentral Inc., [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1914287/Decentral_Inc__Ethereum___Decentral_Founder_Anthony_Di_Iorio_Ann.jpg

SOURCE Decentral Inc.