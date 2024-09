Le fonds Artlist $100K est de retour pour permettre aux créateurs vidéo de donner vie à leurs plus grandes idées

Un créateur | 100 000 $ | Une idée exceptionnelle

TEL AVIV, Israël, 24 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Artlist, une société de technologie créative qui fournit un vaste catalogue d'actifs numériques libres de droits et d'outils créatifs pour permettre aux marques et aux créateurs du monde entier de s'épanouir, est heureuse d'annoncer le retour du fonds Artlist 100K - une subvention unique qui offre à un créateur visionnaire 100 000 dollars pour donner vie à son idée créative la plus audacieuse et la plus ambitieuse. Artlist recherche des projets qui représentent des histoires authentiques, des perspectives uniques et le monde diversifié dans lequel nous vivons, contribuant ainsi à inspirer le public à grande échelle. Un panel de juges professionnels sélectionnera un gagnant en fonction de sa créativité et de son originalité.

Artlist $100K Fund: One creator. $100,000. One creative idea.

Sent Into Space, l'agence créative qui a gagné l'année dernière, a reçu l'opportunité de donner vie à sa vision extraordinaire et de filmer les aurores boréales depuis 100 000 pieds au-dessus de la Terre.

« La vidéo panoramique offre une expérience immersive unique, et l'observation de la Terre depuis l'espace ou d'une aurore boréale peut être vraiment impressionnante », déclare Matt Lanning, producteur du projet « Reaching for Light » . « Notre objectif est de fusionner la science et l'art pour inspirer l'avenir de l'humanité dans les étoiles. Remporter ce concours a été à la fois passionnant et stimulant, car nous avons repoussé les limites de la technologie des caméras et de la réalisation de films. Grâce au fonds Artlist $100K, nous avons développé une technologie révolutionnaire de 12K 360° et nous nous préparons à présent pour nos tournages en Suède. Ce soutien nous a également permis de nous développer en tant qu'artistes et de nous préparer à des projets encore plus ambitieux. »

Ira Belsky, cofondateur et codirecteur général d'Artlist, , ajoute : « Ce fonds nous permet de soutenir les créateurs de vidéos en leur offrant une subvention unique de 100 000 dollars qui peut véritablement changer leur vie, en les aidant à développer leurs talents, à créer sans limites et à poursuivre leurs plus grandes passions. Nous sommes ravis de continuer à donner du pouvoir aux créateurs et à soutenir la créativité, et nous sommes impatients de voir les idées nouvelles et innovantes qui émergeront cette année ».

Comment poser sa candidature au fonds Artlist $100K :

Que feriez-vous avec 100 000 dollars ? Publiez une vidéo (90 secondes maximum) sur vos réseaux sociaux pour présenter votre idée de 100 000 $. N'oubliez pas d'intégrer le tag @artlist.io et d'utiliser le hashtag #Artlist100KFund . Présentez-vous et présentez votre vision : remplissez le formulaire de demande sur le site web du fonds. Donnez vie à votre idée : soumettez votre candidature et tentez de gagner une subvention de 100 000 dollars pour réaliser vos rêves créatifs.

Pour plus d'informations, consultez le site : https://artlist.io/lp/100kfund/

À propos d'Artlist

Artlist est un chef de file de la technologie créative qui permet aux marques mondiales et aux créateurs individuels de s'épanouir. La société propose un vaste catalogue de plus de 2,5 millions de ressources numériques de haute qualité et libres de droits, notamment de la musique, des effets sonores, des séquences et des modèles, tous créés par des artistes primés. Les utilisateurs bénéficient également d'outils créatifs puissants, tels qu'un générateur de voix off avec un catalogue de voix exclusif et des plugins d'effets vidéo avancés. Avec plus de 26 millions d'utilisateurs, dont des marques internationales de premier plan comme Google, Amazon, Microsoft et Calvin Klein, Artlist est considéré comme une solution complète pour la création de vidéos.

Sa mission est de permettre une créativité sans limites grâce à la plateforme de création vidéo tout-en-un Artlist et au catalogue Motion Array, qui disposent tous deux d'une licence globale simple et d'une utilisation illimitée. Artlist a été reconnu comme une startup de premier plan par Wired et LinkedIn. Fondée en 2016, la société de révolutionner l'industrie créative en proposant des actifs exclusifs dans le cadre d'un modèle d'abonnement.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.artlist.io.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ulEE65ZqTx0

Contact :

Ravit Shimnony

Responsable des relations publiques et de la communication chez Artlist | [email protected]