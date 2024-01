Le Fonds de l'OPEP affiche des résultats records en 2023 avec 1,7 milliard de dollars de financement en faveur du développement

VIENNE, 30 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Le Fonds de l'OPEP pour le développement international, une institution multilatérale de financement du développement dont le siège se trouve à Vienne, en Autriche, a étendu ses nouveaux engagements à 1,7 milliard de dollars américains pour 55 projets à l'échelle mondiale en 2023. Il fournit du financement pour lutter contre les changements climatiques et migrer vers la transition énergétique, soutenir la résilience sociale et économique et stimuler la croissance durable. L'organisation a été créée il y a 48 ans et les résultats de 2023 représentent un record en termes de nouveaux engagements.

M. Abdulhamid Alkhalifa, directeur général du Fonds de l'OPEP, a déclaré : « En 2023, le Fonds de l'OPEP a accru son impact en apportant son soutien au développement dans un environnement mondial difficile. Nous avons élargi notre programme de prêts à tous les niveaux en réponse à la forte demande de nos pays partenaires et grâce à notre succès à lever des fonds supplémentaires sur les marchés des capitaux. Nous avons également pu tirer parti de nos partenariats pour mobiliser l'aide au développement en travaillant avec les banques multilatérales de développement et les institutions de financement du développement, telles que le Groupe de coordination arabe. En outre, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif à l'horizon 2030, à savoir consacrer 40 % de tous les nouveaux financements à l'action climatique. »

En 2023, le Fonds de l'OPEP a obtenu d'excellents résultats en Afrique (42 % des investissements), au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, en Europe et en Asie centrale (20 %), en Amérique latine et dans les Caraïbes (20 %), ainsi qu'en Asie et dans le Pacifique (18 %) grâce aux opérations de prêts des secteurs public et privé, de financements commerciaux et de subventions.

La plus grande part du programme de prêts de l'an dernier était consacrée aux prêts en faveur des réformes (31 %). En coopération avec des partenaires financiers, le Fonds de l'OPEP a soutenu des programmes gouvernementaux de développement durable au Botswana (100 millions de dollars), en Côte d'Ivoire (74 millions de dollars), en Arménie (54 millions de dollars), en Macédoine du Nord (54 millions de dollars), en Colombie (150 millions de dollars) et au Paraguay (100 millions de dollars) afin de renforcer la résilience économique, sociale et climatique.

Le secteur des transports et du stockage a reçu la majeure partie du soutien du Fonds de l'OPEP (14 %), ce dernier aidant à construire des routes et des infrastructures de transport durables pour améliorer la connectivité en Inde (100 millions de dollars), en République kirghize (15 millions de dollars), au Tadjikistan (10 millions de dollars), en Ouzbékistan (47 millions de dollars) et en Bosnie-Herzégovine (28 millions de dollars).

Conformément au Plan d'action pour le climat du Fonds de l'OPEP , le soutien aux projets d'énergie renouvelable représentait près de 60 % de tous les prêts dans le secteur de l'énergie. Le Fonds de l'OPEP a soutenu le développement d'une centrale solaire au Niger (25 millions de dollars), d'un parc éolien de 240 MW en Azerbaïdjan (50 millions de dollars) et de deux centrales éoliennes en Ouzbékistan , totalisant 1 GW de capacité d'énergie renouvelable (40 millions de dollars). Les investissements du Fonds de l'OPEP dans le secteur de l'énergie comprenaient également des projets visant à promouvoir la sécurité énergétique en Tanzanie (30 millions de dollars) et au Bangladesh (60 millions de dollars), conformément à l'objectif de développement durable (ODD) 7 : énergie propre et abordable.

Dans le secteur financier, le Fonds de l'OPEP a fourni 171 millions de dollars, en partenariat avec les gouvernements et les banques locales, pour fournir des fonds pour la rétrocession de prêts aux petites et moyennes entreprises, favorisant ainsi la création d'emplois et l'accès au financement en Albanie , au Botswana , au Paraguay et au Vietnam. Un financement commercial de 273 millions de dollars a été offert aux banques partenaires pour soutenir le mouvement des produits et des biens essentiels dans les économies en développement.

Conformément à son Plan d'action pour la sécurité alimentaire, le Fonds de l'OPEP a distribué 59 millions de dollars pour promouvoir la durabilité de l'agriculture et de la pêche au Bénin, au Libéria et au Zimbabwe. L'institution a également consacré 104 millions de dollars à l' éducation , 61 millions de dollars à l'eau et à l'assainissement et 50 millions de dollars à des projets de santé , principalement en Afrique et en Asie.

Le succès de la mise en œuvre du développement en 2023 tient également à l'entrée du Fonds de l'OPEP sur le marché des capitaux, que l'institution a expérimentée pour la première fois de son histoire en janvier. L'émission de l'obligation de référence ODD du Fonds de l'OPEP a permis de lever 1 milliard de dollars pour des projets de développement durable. L'excellente position du Fonds de l'OPEP sur le marché a été confirmée en décembre, lorsque l'agence de notation internationale Standard & Poor's a attribué au Fonds de l'OPEP une note AA+ avec des perspectives stables, citant son « ambitieux programme de croissance ».

En 2023, le Fonds de l'OPEP a continué d'élargir ses partenariats avec des institutions homologues, notamment la Banque asiatique de développement (BAD), la Banque africaine de développement (BAfD), le Groupe de coordination arabe (GCA), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Banque islamique de développement (BID), l' Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) , l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et le Programme alimentaire mondial (PAM) , entre autres.

Le Fonds de l'OPEP pour le développement international (Fonds de l'OPEP) est la seule institution de développement mandatée au niveau mondial qui fournit un financement des pays membres à des pays non membres exclusivement. L'organisation travaille en coopération avec les pays en développement partenaires et la communauté internationale du développement pour stimuler la croissance économique et le progrès social dans les pays à revenu faible et intermédiaire du monde entier. Le Fonds de l'OPEP a été créé en 1976 dans un but précis : stimuler le développement, renforcer les communautés et autonomiser les populations. Notre travail est axé sur les personnes et se concentre sur le financement de projets qui répondent à des besoins essentiels, tels que l'alimentation, l'énergie, les infrastructures, l'emploi (en particulier en ce qui concerne les MPME), l'eau potable et l'assainissement, les soins de santé et l'éducation. À ce jour, le Fonds de l'OPEP a engagé environ 27 milliards de dollars US dans des projets de développement dans plus de 125 pays, pour un coût total estimé à 200 milliards de dollars US. Le Fonds de l'OPEP est noté AA+/Outlook Stable par Fitch et AA, Outlook Positive par S&P. Notre vision est celle d'un monde où le développement durable est une réalité pour tous.

