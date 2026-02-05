Le Fonds OPEP célèbre son 50e anniversaire avec un financement record de 3,2 milliards de dollars pour le développement

VIENNE, 5 février 2026 /PRNewswire/ -- Le Fonds OPEP pour le développement international (le Fonds OPEP) a engagé un montant record de 3,2 milliards de dollars US pour des opérations de développement en 2025, soit le volume annuel le plus élevé de l'histoire de l'institution et une augmentation de 39 pour cent d'une année sur l'autre. Les résultats, obtenus par le biais de 76 opérations dans le monde entier, reflètent une forte exécution dans un contexte de forte demande de financement du développement, alors que le Fonds OPEP s'apprête à fêter son 50ᵗʰ anniversaire en 2026.

Cette performance record souligne le rôle croissant du Fonds OPEP dans le soutien apporté aux pays partenaires pour renforcer la résilience économique, combler les lacunes critiques en matière d'infrastructures, améliorer la sécurité alimentaire, faciliter l'accès à l'énergie et relever les défis liés au climat.

Le président du Fonds OPEP, Abdulhamid Alkhalifa, a déclaré : « Alors que nous célébrons notre 50e anniversaire, le Fonds OPEP le fait en position de force. Nos résultats pour 2025 témoignent non seulement d'une augmentation d'échelle, mais aussi de la maturité de notre institution, de la confiance de nos partenaires et de celle de nos pays membres et de nos investisseurs. Forts de cinq décennies d'expérience, nous nous concentrons sur le financement qui répond rapidement, qui va plus loin et qui a un impact durable sur les personnes et les communautés ».

En 2025, le Fonds OPEP a signé 35 opérations dans le secteur public, 26 opérations dans le secteur privé et 15 subventions dans le cadre de ses guichets de financement. Les engagements du secteur public ont soutenu les réformes menées par les gouvernements, les investissements dans les infrastructures, la fourniture de services essentiels et le commerce mondial. Les opérations du secteur privé canalisées par les institutions financières et les prêts aux entreprises ont favorisé la croissance du secteur privé, la création d'emplois et le financement du commerce. Le financement sous forme de don s'est élevé à environ 7 millions de dollars, soutenant l'aide humanitaire, l'accès à l'énergie et les secteurs sociaux prioritaires.

Les financements en 2025 ont été concentrés sur des secteurs à fort impact sur le développement. Les transports et les infrastructures ont représenté la part la plus importante, avec environ 900 millions de dollars engagés pour améliorer la connectivité et la logistique. Les prêts à caractère politique ont totalisé 865 millions de dollars, soutenant la stabilité macroéconomique et la mise en œuvre des réformes. Le financement du commerce et les opérations du secteur financier ont dépassé ensemble 800 millions de dollars, facilitant l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) et la circulation des biens essentiels. Des investissements supplémentaires ont soutenu l'agriculture et les systèmes alimentaires, l'énergie, l'eau et l'assainissement, la santé et l'éducation, reflétant ainsi le mandat multisectoriel et les priorités stratégiques du Fonds OPEP.

Les engagements du Fonds OPEP pour 2025 reflètent également une large portée géographique, avec une forte concentration sur les régions confrontées aux besoins de développement les plus aigus. L'Afrique subsaharienne a représenté la plus grande part, avec des engagements combinés en faveur de l'Afrique orientale et australe et de l'Afrique occidentale et centrale totalisant environ 1,2 milliard de dollars, soit environ 36 % du financement total, et soutenant l'infrastructure, la résilience économique et les services essentiels.

Le Moyen-Orient, l'Europe et l'Asie centrale ont reçu environ 849 millions de dollars (environ 26 %), ce qui témoigne d'un engagement continu en faveur des investissements dans les infrastructures et des opérations fondées sur les politiques. L'Amérique latine et les Caraïbes ont reçu environ 556 millions de dollars (environ 17 %), tandis que l'Asie et le Pacifique ont reçu environ 491 millions de dollars (environ 15 %). Les engagements restants concernaient des opérations multirégionales et mondiales.

Entrée dans l'année du jubilé d'or

Les résultats de 2025 marquent le début de l'année du jubilé d'or du Fonds OPEP, qui sera commémoré tout au long de l'année 2026 sur le thème « Where Partnership Powers Progress ». Cette année charnière réaffirme cinq décennies de coopération au développement avec les pays partenaires et le mandat permanent du Fonds OPEP, qui consiste à soutenir la croissance inclusive, la résilience et l'amélioration tangible des conditions de vie des populations dans le monde entier.

À propos du Fonds OPEP

Le Fonds OPEP pour le développement international (le Fonds OPEP) est une institution de développement mandatée au niveau mondial qui fournit des financements des pays membres aux pays non membres exclusivement. L'organisation travaille en coopération avec les pays en développement partenaires et la communauté internationale du développement pour stimuler la croissance économique et le progrès social dans les pays à revenu faible et intermédiaire du monde entier. Le Fonds OPEP a été créé en 1976 dans un but précis : favoriser le développement, renforcer les communautés et autonomiser les populations. Notre travail est axé sur les personnes et se concentre sur le financement de projets qui répondent à des besoins essentiels, tels que l'alimentation, l'énergie, les infrastructures, l'emploi (en particulier en ce qui concerne les MPME), l'eau potable et l'assainissement, les soins de santé et l'éducation. À ce jour, le Fonds OPEP a engagé plus de 32 milliards de dollars US dans des projets de développement dans plus de 125 pays, pour un coût total estimé à plus de 240 milliards de dollars US. Le Fonds OPEP est noté AA+/Outlook Stable par Fitch et AA+, Outlook Stable par S&P. Notre vision est celle d'un monde où le développement durable est une réalité pour tous.

Contact

Fonds OPEP pour le développement international, P.O. Box 995, 1011 Vienne, Autriche - Téléphone : +43-1-515 64-0, Fax : +43-1-513 92 38, www.opecfund.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2877053/The_OPEC_Fund_Logo.jpg