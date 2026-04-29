Le Fonds OPEP lance une initiative de 1,5 milliard de dollars pour soutenir la stabilité économique, le commerce et la résilience dans un contexte de pressions mondiales croissantes

Déployé sur la période 2026-2028, E-STAR fournira un soutien rapide et adapté à la demande pour aider les pays à maintenir les services essentiels, à sécuriser les importations critiques, à protéger les progrès en matière de développement et à renforcer la résilience face aux chocs futurs.

Le président du Fonds OPEP, le Dr Abdulhamid Alkhalifa, a déclaré : « Bon nombre de nos pays partenaires sont confrontés à des pressions immédiates dues à la hausse des coûts, au resserrement des conditions de financement et à la perturbation des flux commerciaux essentiels. E-STAR est conçu pour répondre rapidement et là où c'est le plus important : aider les pays à assurer le fonctionnement des services essentiels, à garantir les approvisionnements indispensables et à rester sur la voie de leurs priorités en matière de développement. En cette période d'incertitude, il s'agit d'apporter un soutien concret et de renforcer le partenariat ».

Les récents développements au Moyen-Orient accentuent les pressions sur les marchés de l'énergie et des matières premières ainsi que sur les flux commerciaux internationaux, contribuant à l'inflation, à l'augmentation des coûts d'importation et au resserrement des conditions de financement. Pour de nombreuses économies en développement, ces pressions pèsent déjà sur les budgets, les balances commerciales et les perspectives de croissance.

L'initiative E-STAR se concentre sur trois domaines prioritaires :

Soutien anticyclique : Des financements à décaissement rapide pour aider les gouvernements à gérer l'augmentation des coûts d'importation et le resserrement des conditions de financement, tout en assurant le fonctionnement des services essentiels.

Des financements à décaissement rapide pour aider les gouvernements à gérer l'augmentation des coûts d'importation et le resserrement des conditions de financement, tout en assurant le fonctionnement des services essentiels. Financement du commerce : Soutien à la sécurité de l'approvisionnement en biens essentiels, notamment l'énergie, les denrées alimentaires et les intrants agricoles, en aidant les pays et les entreprises à accéder à des fonds de roulement et à maintenir les flux commerciaux essentiels.

: Soutien à la sécurité de l'approvisionnement en biens essentiels, notamment l'énergie, les denrées alimentaires et les intrants agricoles, en aidant les pays et les entreprises à accéder à des fonds de roulement et à maintenir les flux commerciaux essentiels. Renforcement de la résilience : Des investissements ciblés dans l'énergie, les transports et les infrastructures logistiques pour renforcer les chaînes d'approvisionnement, soutenir la continuité des importations essentielles et réduire l'exposition à de futures perturbations.

À propos du Fonds OPEP

Le Fonds OPEP a été créé en 1976 dans un but précis : favoriser le développement, renforcer les communautés et autonomiser les populations. Notre travail est axé sur les personnes et se concentre sur le financement de projets qui répondent à des besoins essentiels, tels que l'alimentation, l'énergie, les infrastructures, l'emploi (en particulier en ce qui concerne les MPME), l'eau potable et l'assainissement, les soins de santé et l'éducation. À ce jour, le Fonds OPEP a engagé plus de 32 milliards de dollars US dans des projets de développement dans plus de 125 pays, pour un coût total estimé à plus de 240 milliards de dollars US. Le Fonds OPEP est noté AA+/Outlook Stable par Fitch et AA+, Outlook Stable par S&P. Notre vision est celle d'un monde où le développement durable est une réalité pour tous.

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