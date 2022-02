Le Fonds pour le développement des exportations en Afrique (FEDA) d'Afreximbank investit dans Ecow-Gas pour promouvoir la distribution de GNL en Afrique de l'Ouest

KIGALI, Rwanda, 3 février 2022 /PRNewswire/ -- Le Fonds pour le Développement des Exportations en Afrique (FEDA), une filiale de la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) orientée vers l'investissement à impact sur le développement, a annoncé qu'elle a investi dans Ecow-Gas B.V. (Ecowgas), une plateforme d'infrastructure de distribution de gaz naturel liquéfié (GNL) couvrant plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest.

En raison de l'alimentation limitée du réseau électrique, le secteur industriel africain souffre de graves pénuries d'énergie, avec pour conséquence des coûts de production élevés, des opérations innéficientes et une compétitivité réduite au niveau mondial, entre autres. Des solutions hors réseau sont nécessaires pour relever ces défis et mettre l'Afrique sur la voie de l'efficience énergétique.

L'investissement de FEDA dans Ecow-Gas soutiendra la création, en partenariat avec une compagnie pétrolière internationale de premier plan, de l'infrastructure permettant de donner accès à du combustible moins chers et moins polluant à des clients industriels actuellement mal desservis dans toute la région, en utilisant le GNL. Cela permettra également de promouvoir les efforts visant à minimiser les émissions de CO2 en remplaçant les combustibles polluants actuellement utilisés.

Professeur Benedict Oramah, Président d'Afreximbank, a noté que "l'investissement de FEDA dans Ecow-Gas témoigne de sa mission qui consiste à fournir des capitaux propres de développement aux secteurs essentiels à la croissance et au développement du commerce intra-africain, au développement des exportations et à l'industrialisation. Grâce à cet investissement, FEDA cherche à débloquer l'accès à une énergie abordable et plus propre à des fins d'industrialisation et à avoir un impact significatif sur le commerce intra-régional, notamment dans la région de l'Afrique de l'Ouest."

Emmanuel Assiak, le Directeur général par interim de FEDA , a ajouté : " Nous sommes ravis de nous associer à des opérateurs et des investisseurs expérimentés sur cette opportunité essentielle permettant de débloquer la fourniture d'un combustible moins cher et plus propre en Afrique de l'Ouest. Les compétences et capacités complémentaires combinées au sein des différentes parties prenantes de la plateforme Ecow-Gas permettront à la société de concrétiser ses plans de croissance. Nous pensons qu'EcowGas contribuera à éliminer de manière significative les goulets d'étranglement liés à l'approvisionnement en énergie et aux coûts qui ont un impact négatif sur la compétitivité de la région en tant que destination industrielle."

Kwaku Boakye-Adjei, le PDG de H Investments et Ecow-Gas, a commenté : "Nous sommes ravis de lancer ce projet car nous considérons que le GNL n'est pas seulement un combustible pour les grands producteurs indépendants d'électricité de la région, mais aussi pour les industries de petite et moyenne taille qui souhaitent passer des combustibles lourds, du diesel et d'autres produits dérivés aux énergies renouvelables. La microgénération alimentée par le GNL peut contribuer à atténuer des problèmes tels que l'intermittence qui constitue un obstacle à l'adoption à grande échelle des énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest."

FEDA poursuit une stratégie d'investissement multisectorielle visant le développement du commerce intra-africain, des exportations à valeur ajoutée et de la chaîne de valeur manufacturière qui comprend les services financiers, la technologie, les biens de consommation et de détail, la fabrication, le transport et la logistique, l'agroalimentaire, ainsi que les infrastructures auxiliaires facilitant le commerce telles que les parcs industriels, dans les États membres d'Afreximbank.

À propos d'Afreximbank

La Banque africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui favorisent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique. À la fin de 2020, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à 21,5 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s'établissaient à 3,4 milliards de dollars US. La Banque a décaissé plus de 42 milliards de dollars US entre 2016 et 2020. Afreximbank est notée A- par GCR International Scale, Baa1 par Moody's et BBB- par Fitch. La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.afreximbank.com.

Suivez-nous sur Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1739740/FEDA_Logo.jpg

SOURCE Fund for Export Development in Africa (FEDA), a subsidiary of African Export-Import Bank (Afreximbank)