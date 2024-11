Le Forum Biban24 s'apprête à démarrer : une nouvelle ère pour les entrepreneurs commence

RIYADH, Arabie Saoudite, 5 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le Forum Biban24, le plus grand rassemblement dédié à l'autonomisation des petites et moyennes entreprises (PME) et à la promotion de l'esprit d'entreprise en Arabie saoudite, débutera officiellement le 5 novembre à Riyad. Organisé par Monsha'at, l'Autorité générale pour les petites et moyennes entreprises, le forum de cette année accueillera des milliers d'entrepreneurs, d'investisseurs et de leaders mondiaux, faisant de l'Arabie saoudite une plaque tournante mondiale pour la croissance des entreprises innovantes et la collaboration.

Avec une orientation mondiale, le forum Biban24 réunit des jeunes entreprises, des entrepreneurs, des investisseurs et des innovateurs pour établir des réseaux, échanger des idées et faire progresser l'entrepreneuriat régional et international. Le forum accueillera des intervenants de renom, notamment SAR le Prince Khalid Bin Alwaleed bin Talal Al Saud, fondateur et président-directeur général de KBW Ventures ; S.E. Bandar Alkhorayef, ministre de l'Industrie et des Ressources minérales, S.E. Oh Youngju, ministre des PME et des jeunes Entreprises, Corée du Sud ; Erkki Keldo, ministre de l'Économie et de l'Industrie, Estonie, S.E. Ghassan AlSulaiman, président du groupe Al Sulaiman, et Badr Al Badr, président-directeur général de la Fondation Misk.

Tout au long de Biban24, une série d'accords stratégiques et de lancements seront introduits, se concentrant sur l'établissement de portefeuilles financiers pour soutenir les PME saoudiennes. Avec plus de 1 350 exposants, 250 conférenciers locaux, régionaux et internationaux, et la participation de 150 entités habilitantes, l'événement vise à encourager la collaboration et l'innovation. Les participants auront également accès à 25 000 sessions de formation, de consultation et d'orientation. Ces initiatives représentent une étape importante vers la promotion d'une croissance durable pour les entreprises locales.

Le forum accueillera également la Coupe du monde de l'entrepreneuriat (EWC), où 100 participants de 52 pays s'affronteront pour gagner un total de 1 000 000 USD, mettant ainsi en valeur leur talent sur la scène mondiale. Avec plus de 16 000 inscrits, l'événement de cette année pointe fort de l'intérêt international. En plus de la compétition, les participants bénéficieront d'ateliers, de tables rondes et de séances de mentorat couvrant des sujets essentiels tels que la transformation numérique, l'innovation et le soutien réglementaire, tous conçus pour doter les PME et les jeunes entreprises des connaissances et des outils essentiels à leur réussite.

En alignement avec la Vision 2030 saoudienne, Biban24 souligne l'engagement de Monsha'at à favoriser un écosystème de PME dynamique, à faire progresser la croissance économique et à construire un paysage entrepreneurial durable en Arabie saoudite.

https://bibanglobal.sa/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267129/monshaat_logo_Logo.jpg