Le Forum du sommet sur l'application et la construction de l'AGP en Chine s'est tenu à Shenzhen

SHENZHEN, Chine, 19 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le 9 juin, le Forum du sommet sur l'application et la construction de l'AGP en Chine, dirigé par le National Innovation Center for Advanced Medical Devices, parrainé par le China AGP and Digital Therapeutics R&D Center (ci-après dénommé le « Centre de R&D »), coparrainé par Shenzhen SiBionics Technology Co., Ltd. (ci-après dénommée « SiBionics »), a eu lieu à Shenzhen, dans le but de promouvoir l'application du profil de glucose ambulatoire (AGP) dans le diagnostic et le traitement de précision et de mener le développement continu de la gestion numérique du diabète.

Le centre de R&D a annoncé le lancement du projet de création de la base de données AGP lors de ce forum, ainsi que le déblocage du fonds de recherche scientifique pour l'AGP. Les experts et les universitaires ont échangé des idées et discuté de divers sujets, notamment la valeur clinique et scientifique de la surveillance continue du glucose, la création d'une base de données pour la surveillance continue du glucose dans la population chinoise, les perspectives des thérapies numériques basées sur l'AGP, le processus en cinq étapes du rapport sur l'AGP et l'interprétation du contexte de la période de prise de décision.

En tant que co-sponsor, SiBionics a également souligné les efforts et les progrès considérables réalisés dans l'application et la construction de l'AGP en Chine.

Lors de ce forum, le Dr Peng Can, directeur scientifique de SiBionics, a expliqué le programme de recherche de SiBionics sur les thérapies numériques basées sur l'AGP. SiBionics déploie des efforts soutenus pour développer un logiciel auxiliaire AGP permettant d'analyser intelligemment les données relatives à la glycémie et de formuler des recommandations en matière de prise de décision, fournissant ainsi un outil pratique pour la gestion du diabète.

Afin de normaliser l'application de l'AGP, SiBionics a obtenu l'autorisation officielle de l'International Diabetes Center pour construire le système de formation AGP dans le but de faire du personnel médical dans le domaine du diabète des experts.

Au cours du forum, SiBionics, en collaboration avec plus de 100 experts et universitaires nationaux, a discuté de la transition de la gestion du diabète en Chine de l'ère 1.0 de la surveillance traditionnelle de la glycémie à l'ère 2.0 du diagnostic et du traitement de précision grâce à l'AGP, et a exploré l'application de la thérapeutique numérique dans l'aide à la prise de décision clinique pour les diabétiques afin de soutenir le développement de l'endocrinologie à un niveau supérieur en Chine.

Fondée en 2015, SiBionics s'engage dans la R&D et l'industrialisation de dispositifs médicaux innovants. Le système de surveillance continue du glucose SIBIONICS® développé indépendamment par l'entreprise est la première marque de SGC approuvée pour l'exemption d'étalonnage en Chine.

