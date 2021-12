Le Forum financier international 2021 aborde la question du changement climatique mondial

GUANGZHOU, Chine, 11 décembre 2021 /PRNewswire/ -- En séance plénière co-organisée par le Forum financier international (FFI) et l'Institut Paulson, les dirigeants des secteurs de l'énergie, de l'environnement et des finances ont été invités à partager leurs réflexions sur le changement climatique mondial le 4 décembre. La séance était modérée par Deborah Lehr, membre du conseil d'administration du FFI, vice-présidente et directrice générale de l'Institut Paulson.

Parmi les intervenants principaux, citons :

L'ambassadeur Yasser El-Naggar , PDG d'EN Investment et ancien ministre adjoint de la planification, du suivi et de la réforme administrative.

L'ambassadeur Yasser El-Naggar, PDG d'EN Investment et ancien ministre adjoint de la planification, du suivi et de la réforme administrative.

Bindu N. Lohani, membre du comité académique du FFI, ancien vice-président de la Banque asiatique de développement

XU Lin, président, Green Fund Chine-États-Unis

Sonja Gibbs, directrice générale et responsable de la finance durable pour les initiatives de politiques internationales, Institut de la finance internationale

Lai Xiaoming, Président de Shanghai Environment and Energy Exchange, Responsable du National Carbon Market Trading Center

Kyung-Ah Park, directrice générale de ESG Investment Management, Temasek

Dans son discours, Bindu Lohani a déclaré que les questions liées au changement climatique nécessitent que les secteurs public et privé coordonnent leurs efforts pour accroître les investissements technologiques et stimuler l'innovation. Le secteur public devrait rendre les infrastructures plus adaptables et plus résilientes aux effets du changement climatique, tout en développant des projets plus bancables pour le secteur privé et en créant une structure de financement novatrice qui réponde aux besoins d'investissement publics-privés.

Sonja Gibbs a identifié trois moteurs qui stimulent l'intérêt du secteur privé pour la gestion des risques climatiques, la décarbonation et les activités liées aux changements climatiques : les exigences « de base » provenant de leurs clients en matière de produits et de services respectueux du climat ; les réglementations « par le haut » qui obligent les entreprises à divulguer leurs mesures et actions en lien avec le climat ; l'engagement interne émanant des entreprises qui s'engagent à réduire leur empreinte carbone.

Le flux de capitaux en matière d'ESG s'est accéléré malgré l'impact de la pandémie cette année, et les investissements ESG augmenteront à mesure que les communautés financières intensifieront leurs efforts pour atteindre la neutralité carbone. Cependant, Kyung-Ah Park s'est expliquée sur les mesures qui pourraient faciliter la transition mondiale vers la neutralité carbone. Premièrement, il faudrait que d'autres gouvernements participent à l'établissement d'un système de tarification du carbone. Deuxièmement, l'innovation en matière de structure financière. Enfin, elle a souligné que la coordination et le partenariat à l'échelle internationale sont les principaux moteurs d'une plus grande capacité financière sur le marché.

Alors que le marché du carbone chinois est en train d'inciter les entreprises dépendantes du climat à réduire l'intensité des émissions, Lai Xiaoming a déclaré que cette dynamique devrait s'étendre à d'autres industries, au-delà du secteur de l'électricité, y compris aux huit industries chinoises énergivores (fonderie de métaux non ferreux, matériaux de construction, pétrochimie, chimie, papier, aviation), aux entreprises non conformes et aux industries financières.

