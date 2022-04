Le Forum international de la finance lance les réunions de printemps 2022 et appelle à la coopération face aux défis mondiaux

PÉKIN, 30 avril 2022 /PRNewswire/ -- Le Forum international de la finance (IFF) a lancé ses réunions de printemps 2022 le 27 avril à Pékin sur le thème « Nouveau paysage mondial : défis et réponses ».

Participé par des dirigeants politiques et financiers mondiaux tels que le Fonds monétaire international (FMI) et l'Organisation de coopération de Shanghai, le forum vise à discuter des défis auxquels est confrontée la communauté mondiale et de la manière dont les pays peuvent travailler ensemble pour renforcer la gouvernance économique mondiale grâce à la coopération internationale.

Dans un discours liminaire, Pierre-Olivier Gourinchas, économiste en chef du Fonds monétaire international, a déclaré que le FMI avait abaissé ses prévisions de croissance économique mondiale à 3,6 % pour cette année en raison de multiples facteurs défavorables, et que l'organisation continuait d'avoir une mauvaise opinion. sur les perspectives économiques mondiales.

Gourinchas a noté que les mesures chinoises de confinement du Covid-19 ont réussi à maîtriser le nombre de décès et de cas d'infection au cours des deux dernières années, garantissant un fonctionnement stable des activités économiques.

Désormais, le principal défi pour la deuxième économie mondiale est le taux de vaccination relativement faible chez les personnes âgées de plus de 75 ans, a déclaré Gourinchas, ajoutant que l'amélioration de la couverture vaccinale reste un facteur clé pour la reprise économique mondiale.

Pendant ce temps, en ce qui concerne les problèmes posés par le changement climatique, Zhou Xiaochuan, président de l'IFF et ancien gouverneur de la Banque populaire de Chine, a déclaré que le secteur financier devrait avoir le courage d'assumer certaines responsabilités avec des mesures pour résoudre les problèmes connexes de financement et tarification. Construire un marché du carbone unifié est la meilleure solution, a ajouté M. Zhou.

Azymbakiev Muratbek Abakirovich, secrétaire général adjoint de l'Organisation de coopération de Shanghai, a déclaré que l'économie mondiale continue de faire face aux retombées de la pandémie de Covid-19 couplées à la montée du protectionnisme commercial, entravant la croissance durable et équilibrée de l'économie.

Dans l'ère post-pandémique, une croissance économique stable pourrait être considérablement affectée par les risques déclenchés par la politisation des relations économiques mondiales, l'affaiblissement de la gouvernance mondiale et la lenteur des progrès dans les réformes du commerce international, a déclaré Muratbek Abakirovich. Les risques causés par le changement climatique, l'épuisement des ressources et la dégradation de l'environnement devront être gérés et contrôlés, a-t-il ajouté.

Lors de l'événement également, Han Seung-soo, coprésident de l'IFF et ancien Premier ministre coréen, a exhorté la communauté mondiale à surmonter la prochaine crise financière mondiale grâce à une coopération plus étroite.

Dans le but de disséquer les défis mondiaux et d'échanger des idées sur les solutions potentielles, les réunions de printemps de l'IFF ont réuni des dirigeants mondiaux pour discuter de la manière dont la Chine et le monde pourraient prendre des mesures pour accélérer la croissance économique, alors que les turbulences géopolitiques se poursuivent au milieu de la pandémie, parallèlement à l'intensification des crises alimentaires et énergétiques, et les menaces à la sécurité industrielle et de la chaîne d'approvisionnement mondiales.

À propos du Forum international de la finance

L'IFF est une organisation internationale non gouvernementale indépendante à but non lucratif fondée à Pékin en 2003. Créé par des dirigeants financiers de plus de 20 pays, régions et organisations internationales, dont la Chine, les États-Unis, l'UE et l'ONU, le forum est une plateforme de dialogue et de communication de haut niveau de longue date. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.iff.org.cn/php/list.php?tid=477

SOURCE International Finance Forum (IFF)