Le Forum mondial des villes à canaux a eu lieu en Chine : le Grand Canal de Yangzhou pourrait devenir un modèle pour le monde entier

YANGZHOU, Chine, 17 octobre 2018 /PRNewswire/ -- La session principale du Forum mondial des villes à canaux 2018, parrainée par la World Historic and Cultural Canal Cities Cooperation Organization (WCCO) - Organisation mondiale pour la collaboration historique et culturelle des villes à canaux -, s'est tenue le 12 octobre 2018 dans la ville de Yangzhou, province du Jiangsu, en Chine. Placé sous le thème « Protection, héritage et utilisation de la culture mondiale des villes à canaux », le forum a présenté les nombreuses réalisations exceptionnelles de la ceinture culturelle du Grand Canal dans la province du Jiangsu et a souligné les résultats exemplaires obtenus par la province dans le développement de la culture du Grand Canal. Le forum a reçu le soutien du Grand comité provincial du Jiangsu pour le développement de la ceinture culturelle du Grand Canal.

Le Forum mondial des villes à canaux est un portail qui permet de mieux comprendre le rôle que les canaux ont joué dans l'histoire de la civilisation humaine, à travers la représentation de reliques historiques, de paysages humains, de coutumes populaires et de la vie traditionnelle à l'échelle mondiale. Cette année, la session a connu une assistance record avec plus de 400 participants. Des personnalités importantes et des invités de marque ont été conviés à s'adresser au public sur des questions telles que la protection de l'environnement, la biodiversité, la construction urbaine et le patrimoine culturel dans les villes à canaux du monde entier. Ces intervenants ont ainsi expliqué en détail les questions liées au développement durable, à la protection, aux legs culturels, au développement touristique et à la coopération en matière de canaux sur notre planète. Ce faisant, ils ont décrit l'importance de l'amitié internationale et de la confiance mutuelle comme moyens d'assurer une nouvelle ère aux canaux du monde entier.

WCCO est une organisation internationale à but non lucratif librement fondée par les villes à canaux du monde entier et les institutions économiques et culturelles associées. En prenant le canal comme axe commun, elle poursuit la collaboration sur le projet mondial des villes à canaux et partage pour ce faire ses expériences dans le développement de la culture des canaux, tout en facilitant les échanges économiques entre les différentes villes à canaux, afin de permettre une collaboration plus bénéfique mutuellement et gagnante pour tous. Elle incite fortement les canaux du monde entier à s'engager sur une nouvelle voie. Au fil de ce processus, elle montre aux yeux du monde un canal légendaire de la Chine, qui a connu une véritable renaissance avec des perspectives de prospérité.