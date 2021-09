Le forum stratégique slovène à Bled met en lumière les principaux défis du tourisme européen

BLED, Slovénie, 3 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Le Forum stratégique de Bled est devenu une conférence internationale de premier plan en Europe centrale et du Sud-Est. La 16e édition a eu lieu du 31 août au 2 septembre sous une forme hybride. Le panel sur le tourisme, qui s'est tenu le 2 septembre, a réuni des experts slovènes et des institutions de renom, dont la CE, l'OMT, le WTTC, l'OCDE, l'ETC, HOTREC, l'ECM, pour discuter de l'avenir du tourisme (européen).

D'éminents experts internationaux et slovènes, des invités, des panélistes et des représentants du tourisme slovène se sont adressés au ministre du développement économique et de la technologie Zdravko Počivalšek, au directeur général du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME à la Commission européenne Kerstin Jorna, au directeur de l'office du tourisme slovène MSc. Maja Pak, directrice du département régional pour l'Europe à l'OMT Prof. Alessandra Priante et directeur de l'Office national du tourisme du Portugal et président de l'ETC Luis Araújo.

La pandémie a posé de nombreuses problématiques au tourisme, parmi les plus pressantes figurent la survivance et le redémarrage, ainsi que la transformation de l'industrie touristique en une industrie plus résiliente et durable. Malgré la situation difficile, les prévisions optimistes des principales institutions internationales du tourisme sont en hausse. Le panel sur le tourisme de cette année a discuté de la question Que réserve l'avenir au tourisme européen.

Les panélistes ont reconnu que la pandémie a eu un impact majeur sur l'industrie du tourisme et a posé à la fois de nombreux défis et des opportunités. Il est temps de remédier aux lacunes de l'industrie du tourisme qui ont résulté de l'expansion des 50 dernières années et de transformer le tourisme en une industrie beaucoup plus verte, numérique et inclusive. Les principales conclusions de la table ronde sont les suivantes :

La confiance des touristes dans les voyages doit être rétablie. Les protocoles de voyage, la communication et la coordination entre les États membres concernant les restrictions de voyage, les tests COVID et les règles de quarantaine doivent être améliorés. Une feuille de route pour une transition durable est nécessaire. De nouveaux indicateurs de performance sont nécessaires. La transformation numérique de l'industrie du tourisme doit être soutenue et encouragée. Des investissements et une allocation de fonds de l'UE vers la durabilité et la numérisation de l'industrie du tourisme sont nécessaires. Le rôle du tourisme au niveau de l'UE doit être repensé. La transition des DMO dans leur rôle de facilitation active du processus de transition de l'industrie vers le vert, l'inclusif et le numérique doit être soutenue.

Lire les déclarations des panélistes ici .

SOURCE Slovenian Tourist Board