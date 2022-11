Le Forum UKVIA révèle une percée du vapotage à base d'eau

La technologie de vapotage à base d'eau développée par Aquios Labs et Innokin continue d'impressionner l'industrie du vapotage

LONDRES, 24 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le forum et le diner de gala de l'industrie du vapotage, organisés par l'association britannique de l'industrie du vapotage (UKVIA), est un rendez-vous important pour le secteur du vapotage. Le vendredi 18 novembre 2022, quelque 300 délégués, parmi lesquels des décideurs, des experts en réduction des méfaits du tabac et des représentants de l'industrie du vapotage, se sont réunis pour discuter du thème de l'événement : «Vapoter pour un avenir meilleur ».

Innokin UK Branding Manager, Benedict Jones

Parmi les prix récents, l'on peut citer ceux de « Meilleure marque de vapotage globale » aux Ecigclick Awards 2021, « Meilleure initiative durable » aux Vapoound Awards 2022 et « Plus grande innovation révolutionnaire » aux Golden Leaf Awards 2022, ce dernier ayant été attribué pour l'introduction de la technologie de vapotage à base d'eau, développée en partenariat avec Aquios Labs.

Selon Innokin, le vapotage à base d'eau a été conçu pour offrir des vapeurs plus douces, une satisfaction plus rapide et des saveurs plus précises, tout en augmentant le potentiel de réduction des méfaits. Ces avantages sont obtenus à l'aide d'une formulation exclusive d'un e-liquide avec une teneur en eau de 30 % et un nouveau matériel de vapotage adapté aux liquides plus minces.

Désormais, Innokin et Aquios Labs ont une nouvelle solution de vapotage à base d'eau dans leur portefeuille avec l'INNOBAR C1, dévoilé aux experts de l'industrie lors du Forum UKVIA.

L'INNOBAR C1 est le premier système de pod prérempli qui tire parti de la technologie de vapotage à base d'eau. Contrairement aux appareils jetables, l'INNOBAR C1 fonctionne avec une batterie rechargeable et avec des « pods » préremplis pour une performance améliorée et une réduction considérable du gaspillage.

La technologie de vapotage à base d'eau prend de l'ampleur dans l'industrie mondiale du vapotage, alors que les grandes marques et les experts en réduction des méfaits du tabac cherchent de nouvelles façons d'améliorer l'efficacité des produits de vapotage.

Lors de son intervention au Forum UKVIA, dans le cadre du panel « Innover dans le secteur du vapotage », Benedict Jone, responsable de marque chez Innokin UK, a déclaré : « Le processus consistant à écouter les clients et à essayer de comprendre leurs problématiques est au cœur de notre stratégie de produits. Notre objectif est toujours de réduire le nombre d'obstacles entre un fumeur en transition et une alternative moins nocive.

En intégrant la technologie de vapotage à base d'eau, l'INNOBAR C1 offre une vapeur plus lisse, une plus grande sensation de satisfaction à l'égard de la nicotine et une déshydratation réduite, avec une température de vapotage plus basse et une stabilité chimique améliorée. »

Innokin et Aquios Labs ont déjà lancé plusieurs dispositifs de vapotage jetables dotés de la technologie de vapotage à base d'eau, en plus de leur dernier dispositif de pod prérempli, l'INNOBAR C1. Innokin et Aquios Labs prévoient élargir leur portefeuille unique de produits de vapotage à base d'eau pour atteindre tous les segments du marché en croissance du vapotage.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1953447/image_980990_36494194.jpg

SOURCE Innokin Technology