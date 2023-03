FOSHAN, Chine, 20 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le four à micro-ondes MM720C-PM0E00 2AT de Midea a récemment reçu la première certification Green Leaf (feuille verte) accordée par Intertek. Ce four à micro-ondes, l'un des plus vendus au monde, est conforme à la norme ISO 14067:2018, qui spécifie les principes et les lignes directrices pour la quantification et la déclaration de l'empreinte carbone d'un produit (CFP). Cette certification est la première certification Green Leaf d'Intertek pour un four à micro-ondes.

Le MM720C-PM0E00 2AT est un four à micro-ondes écologique aux performances exceptionnelles. Sa capacité de 20 L est idéale pour les petites familles. La puissance de 700 W du four à micro-ondes assure une chauffe rapide et efficace, tout en offrant cinq niveaux de puissance et peut facilement assurer la décongélation en fonction de la durée ou du poids des aliments. Grâce à ces caractéristiques et à la chauffe à 360°, il peut assurer une cuisson uniforme sans zones froides et éviter la surcuisson.

« L'obtention de la certification Green Leaf d'Intertek témoigne de l'engagement de Midea en faveur de la protection de l'environnement et de la durabilité de ses produits. En prenant des mesures pour réduire son empreinte carbone et minimiser son impact sur l'environnement, Midea contribue à créer un avenir meilleur pour tous et continuera à travailler dur pour développer des produits qui sont à la fois de haute qualité et respectueux de l'environnement », a déclaré le Dr Zhou Fuchang, Directeur R&D au sein de la division micro-ondes et appareils de nettoyage de Midea.

La certification Green Leaf est un programme de certification complet qui aide les entreprises à valider leurs allégations environnementales. Elle est attribuée aux produits qui ont fait l'objet d'une vérification indépendante par un laboratoire accrédité et qui ont été jugés conformes aux normes et réglementations environnementales en vigueur. La certification permet aux entreprises de communiquer clairement et précisément aux consommateurs leur engagement en faveur du développement durable et de la protection de l'environnement.

L'importance croissante accordée à la protection de l'environnement et à la durabilité a conduit les consommateurs et les détaillants à exiger davantage des marques de tous les types de produits. Ceux-ci incitent les entreprises à faire preuve de plus de transparence en favorisant les marques les plus respectueuses de l'environnement.

« Midea propose des électroménagers de haute qualité, respectueux de l'environnement et durables, et se montre toujours prête à faire un effort supplémentaire pour accroître la transparence », a ajouté le Dr Zhou Fuchang.

Son four à micro-ondes ayant fait l'objet d'inspections indépendantes par des tiers et ayant reçu la distinction Green Leaf Mark, Midea est en mesure de continuer à proposer des produits de grande qualité aux consommateurs du monde entier.

À PROPOS DE MIDEA ET MIDEA GROUP

Midea est l'une des dix marques du Midea Group dans le domaine des appareils électroménagers intelligents.

Le Midea Group, fondé en 1968, est une entreprise de haute technologie de premier plan qui se classe au 245e rang du palmarès Fortune Global 500 de 2022 et l'une des plus grandes entreprises de production d'appareils électroménagers au monde. Au début de l'année 2021, l'entreprise a rationalisé ses unités principales en cinq piliers commerciaux à forte croissance afin d'ouvrir la voie à une nouvelle croissance future : Smart Home , Electro-Mechanical , Building Technologies , Robotics & Automation et Digital Innovation (Maison intelligente, électromécanique, technologies du bâtiment, robotique et automatisation et innovation numérique).

Toutes les entreprises du Midea Groupe s'efforcent de respecter un même credo : #HumanizingTechnology (Humaniser la technologie)

La marque Midea croit en la fourniture de solutions étonnamment faciles à mettre en œuvre en adoptant une approche centrée sur le consommateur et la résolution de problèmes. Aller au-delà des attentes pour l'avenir, explorer et inventer constamment pour répondre à la demande en constante évolution de nos consommateurs, leur permettant de « faire comme chez eux ».

Les 35 centres de production du Midea Group et ses plus de 166 000 employés répartis dans plus de 200 pays et régions ont généré un chiffre d'affaires annuel dépassant les 53,26 milliards de dollars en 2021. Ses 28 centres d'innovation mondiaux et son engagement fort en matière de R&D ont permis de déposer plus de 62 000 brevets à ce jour.

En savoir plus www.midea-group.com et www.midea.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1983713/MM720C2AT_Image.jpg

SOURCE Midea Microwave and Cleaning Appliances Division