Le fournisseur de services bancaires de base Perfinal annonce un nouveau moteur prêt pour les CBDC et une interface utilisateur permettant aux directeurs financiers non techniciens de créer une banque numérique.

DEBRECEN, Hongrie, 25 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Le fournisseur de services bancaires de base hongrois Perfinal déclare que sa nouvelle plate-forme sera prête pour la CBDC et permettra aux banquiers n'occupant pas de fonctions technologiques de concevoir et de construire une IME ou une néobanque.

Grâce à l'interface « Financial Commander », les directeurs financiers peuvent visualiser les éléments financiers ainsi que construire et tester des flux de travail, tandis que le moteur Flux de Perfinal travaille en arrière-plan pour exécuter leurs commandes.

« Il s'agit d'une technologie avancée de type "Fly-by-Wire" pour les banques » explique le PDG Mate Brezovszki. « Financial Commander fait exactement ce qu'il dit : il remet les agents financiers aux commandes alors que les acteurs financiers se disputent le paysage numérique. »

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités, citons la gestion de trésorerie multi-filiales et la technologie multicouche de lutte contre la criminalité financière pour répondre aux besoins des technologies qui émergent rapidement, telles que les monnaies virtuelles et la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC).

Brezovszki souligne que les nouvelles fonctionnalités et caractéristiques ne sont possibles que grâce à la technologie de base de Perfinal.

« Il n'y a pas de Financial Commander sans automatisation financière complète, et cela n'est possible qu'avec le Flux Engine, que nous avons construit de A à Z au cours des six derniers mois.

« Ces technologies placent également Perfinal dans une position unique pour anticiper les besoins et les applications des CBDC. »

Selon le Central Bank Digital Currency (CBDC) Tracker, la majorité des banques centrales du monde entier mènent des recherches sur la CBDC et plusieurs projets pilotes, notamment en Chine et en France, sont déjà en cours ou annoncés.

Lancé en janvier 2021, Perfinal se concentre actuellement sur le développement avec de nouvelles annonces attendues pour 2022.

Contact :

Albert Bowkett

[email protected]

+36306745933

SOURCE Perfinal Technologies