Le fournisseur de services de sécurité pour système V2X AUTOCRYPT conclut un cycle de financement de série A de 15 M$ US et ouvre un bureau en Amérique du Nord

SÉOUL, Corée du Sud, 9 février 2021 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT Co., Ltd., un important fournisseur de solutions de sécurité pour véhicules autonomes, a amassé près de 13 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série A, pour un total de 15 millions de dollars amassés en 2020. KB Investment, Pathfinder H, Ulmus Investment, Korea Asset, Hyundai Venture Investment Corp. et IBK font partie de ses principaux investisseurs coréens.

Sous la gouverne de son PDG et cofondateur, Daniel ES Kim, AUTOCRYPT a retenu l'attention de l'industrie automobile avec ses solutions intégrales de sécurité pour les véhicules connectés et autonomes et l'infrastructure environnante. L'entreprise assure actuellement la sécurité de toutes les routes et autoroutes intelligentes établies en Corée du Sud, celles-ci totalisant plus de 5000 kilomètres.

M. Kim a déclaré qu'avec ce financement, « AUTOCRYPT prévoyait améliorer la technologie de sécurité des systèmes de communication V2X (Vehicle-to-Everything), ainsi qu'étendre ses initiatives de sécurité à d'autres projets de systèmes de transport intelligents (STI) ». Il a également ajouté que l'entreprise est convaincue que cet investissement valide la qualité des solutions mises au point et lui permettra de continuer à prioriser la sécurité lorsqu'il est question de véhicules connectés et autonomes.

En raison de la demande croissante pour les technologies de sécurité liées aux véhicules autonomes et électriques, AUTOCRYPT a également annoncé l'ouverture d'un bureau nord-américain à Toronto, au Canada. Ainsi, les solutions de sécurité pour système V2X et système de recharge électrique d'AUTOCRYPT seront plus largement accessibles pour des procédures d'essai, mais aussi aux fabricants d'équipement d'origine, aux fournisseurs de niveau 1 et aux fournisseurs nord-américains de logiciels ou de services automobiles. L'entreprise est actuellement en pourparlers avec des partenaires potentiels dans la région et prévoit commencer ses activités commerciales actives au deuxième trimestre. Avec ses bureaux en Corée du Sud, en Chine, au Japon et au Canada, AUTOCRYPT prévoit également étendre ses activités aux États-Unis et en Europe en 2021.

Pour toute demande de renseignements d'ordre commercial, envoyez un e-mail à [email protected].

----

AUTOCRYPT joue un rôle de premier plan dans le domaine des technologies de sécurité liées aux transports. Lancée en 2007 en tant qu'entreprise interne de Penta Security Systems Inc., AUTOCRYPT est devenue une entité distincte en 2019, lorsqu'elle a commencé à étendre sa présence à l'échelle mondiale. Nommée « meilleure solution de cybersécurité automobile de 2019 » (Best Auto Cybersecurity Product/Solution of 2019) par TU-Automotive, AUTOCRYPT continue de poser les jalons de la sécurité des transports et de la mobilité grâce à son approche globale à plusieurs niveaux. Au moyen de solutions de sécurité pour V2X/C-V2X et V2G (y compris la sécurité Plug & Charge), pour la sécurité dans l'habitacle et pour la gestion des parcs automobiles, AUTOCRYPT veille à ce que la sécurité soit optimale avant que les véhicules se retrouvent sur la route.

SOURCE AUTOCRYPT