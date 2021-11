Le fournisseur de solutions en cloud Eka adhère au Pacte mondial des Nations unies en tant que signataire officiel

NEW YORK, 19 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Eka Software Solutions, fournisseur de solutions d'entreprise basées sur le cloud, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait rejoint le Pacte mondial des Nations unies (UNGC ) en tant que signataire officiel. Composée de plus de 13 000 entreprises participantes et de parties prenantes de plus de 170 pays, l'UNGC est la plus grande initiative de durabilité d'entreprise au monde. En tant que signataire, Eka intégrera les principes du CGNU dans ses pratiques commerciales, dans le but d'accélérer et de promouvoir davantage la durabilité pour toutes les parties prenantes concernées, y compris les employés, les clients, les partenaires et les fournisseurs.

À une époque où les efforts en matière d'environnement, de société et de gouvernance (ESG) font l'objet d'une prise de conscience accrue, le CGNU a défini plusieurs objectifs clés afin de fournir un langage universel pour la responsabilité des entreprises et un cadre pour guider les entreprises dans leur stratégie ESG, indépendamment de leur taille, de leur complexité ou de leur localisation. En tant qu'initiative mondiale, les principaux objectifs de l'UNGC sont d'« intégrer les 10 principes dans les activités commerciales du monde entier » et de « catalyser les actions à l'appui d'objectifs plus larges de l'ONU, tels que les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et les Objectifs de développement durable (ODD) . »

La certification UNGC d'Eka fait suite à plusieurs initiatives axées sur la durabilité, notamment le lancement récent de sa solution de reporting ESG dans le cloud pour aider les entreprises à se conformer aux meilleures pratiques opérationnelles et de conformité. Pour assurer le succès à long terme de cette solution innovante, Eka a embarqué une nouvelle équipe d'experts en matière de durabilité ayant une expérience dans le développement de solutions durables pour les entreprises des secteurs de la fabrication, du commerce de détail, de l'énergie et de la banque. Eka a également ouvert récemment un bureau à Genève, élargissant ainsi sa présence européenne et répondant à l'intérêt croissant pour la réglementation en matière de durabilité dans l'Union européenne et au-delà.

Shuchi Nijhawan, Directeur du développement durable d'Eka Software Solutions, a déclaré : « Au sein d'Eka, nous comprenons que le développement durable est un domaine de croissance inévitable dans tous les secteurs d'activité, et un élément vital pour résoudre certains des défis les plus critiques que le monde n'ait jamais connus. En tant que signataire officiel, nous appliquerons le cadre fondé sur les principes de l'UNGC à notre vision à long terme, qui consiste à propulser des transformations commerciales holistiques grâce à notre puissante plateforme cloud à multiples facettes. »

En tant que participant à l'UNGC, Eka aura accès à des partenariats avec un large éventail de parties prenantes des Nations unies provenant de plus de 160 pays, ce qui lui donnera l'occasion de partager des perspectives sur les solutions émergentes et les meilleures pratiques. En tant que défenseur public de l'UNGC, Eka amplifiera encore les objectifs de l'initiative en mettant en œuvre les 10 principes de l'UNGC dans sa stratégie commerciale globale, sa culture et ses opérations quotidiennes.

À propos d'Eka Software Solutions

Eka Software Solutions est un leader mondial dans la fourniture de solutions innovantes et en cloud qui unifient toute une série de flux de travail, de l'approvisionnement aux paiements. Ses solutions axées sur la plateforme pour la gestion des matières premières et de la chaîne d'approvisionnement, le source-to-pay, la trésorerie et la durabilité aident les clients à surmonter des défis complexes et à accélérer leur parcours numérique dans un environnement en constante évolution. Avec plus de 550 employés, Eka soutient plus de 100 clients dans le monde entier et possède une expertise sectorielle avérée pour aider les clients à réaliser leur transformation numérique, en résolvant des défis commerciaux complexes dans un environnement en constante évolution. Pour en savoir plus, consultez le site Web www.eka1.com .

