Le fournisseur d'infrastructure australien Ventia choisit le serveur réseau OrbiWAN[TM] pour LoRaWAN[TM] d'OrbiWise afin d'alimenter son réseau LPWAN

L'activité IdO de Ventia offre des solutions de bout en bout au marché de l'infrastructure réseau, notamment la surveillance du réseau des eaux usées et du réseau d'eau potable, la gestion des installations, la surveillance environnementale, les solutions pour les « smart cities » (villes intelligentes) et la surveillance des actifs pour l'industrie routière, les télécommunications et les industries connexes.

Grâce à son réseau s'appuyant sur LoRaWAN[TM], Vianet offre une couverture à longue portée, fiable et à un prix abordable, et soutient le fonctionnement d'appareils à très faible puissance pour les entreprises à fort coefficient d'actif en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Afin de l'aider dans la gestion de son réseau basé sur LoRaWAN[TM], Ventia s'est associé à OrbiWise et exploitera le serveur réseau de pointe OrbiWAN[TM] après une évaluation approfondie des autres solutions de serveur réseau LoRaWAN[TM]. OrbiWAN[TM] fournit les « cerveaux » qui gèrent et regardent les appareils, les portails et les interfaces du réseau LoRaWAN[TM], afin de garantir la livraison complète et sécurisée des données d'un appareil depuis et jusqu'au client adéquat.

« Nous sommes ravis de désigner Orbiwise comme notre serveur réseau privilégié. Nous n'avons pas choisi Orbiwise uniquement en raison de l'architecture robuste et des capacités techniques de leur plateforme OrbiWAN[TM], mais également pour l'esprit de partenariat qu'apporte l'équipe d'Orbiwise », a déclaré Arjun Narang, directeur général de Vianet, Ventia.

OrbiWise SA, le créateur d'OrbiWAN[TM], est un fournisseur majeur de solutions LoRaWAN™ pour les applications de l'Internet des Objets (IdO). L'équipe grandissante d'OrbiWise possède une expérience considérable en équipements et logiciels de communications et communications sans fil, permettant à l'organisation d'évoluer à la pointe de l'industrie de l'IdO.

« Nous sommes fiers de travailler avec Ventia qui utilise notre technologie OrbiWAN[TM] pour la gestion de son infrastructure et des projets de « smart cities » à travers l'Australie. Nous pensons que l'équipe Vianet possède une vaste expérience et une grande compétence, aussi bien d'un point de vue commercial que technique, essentielles pour la réussite dans le domaine de l'IdO », a commenté Domenico Arpaia, PDG d'OrbiWise.

OrbiWise et Ventia sont tous deux fiers d'être des membres actifs de la LoRa Alliance[TM], un consortium international d'entreprises s'efforçant de promouvoir la technologie LoRa[TM].

OrbiWise SA est un important fournisseur international de solutions pour les réseaux IdO LPWA qui s'appuient sur la technologie LoRaWAN™. Les clients d'Orbiwise déploient des réseaux à faible consommation et à longue portée (LPWA) dans des environnements tels que les « smart cities », l'agriculture de précision et certaines applications industrielles. Le serveur réseau OrbiWAN[TM] pour LoRaWAN[TM] (LNS) d'OrbiWise est un produit de pointe qui fournit l'intelligence nécessaire à la conduite des opérations, à la maintenance et à la surveillance des réseaux LoRaWAN™. Le siège de l'entreprise se situe à Plan-Les-Ouates, près de Genève, en Suisse, et la société possède des filiales à Bombay, en Inde, en Macédoine et à Atlanta, en Géorgie (États-Unis).

Pour de plus amples informations: http://www.orbiwise.com

À propos de Ventia et Vianet

Ventia est une société de services établie en 2015 suite à l'intégration de Leighton Contractors Services, Thiess Services et Visionstream. Elle est constituée d'un partenariat économique à parts égales entre CIMIC et des fonds gérés par des sociétés affiliées d'Apollo Global Management. Ventia est l'un des plus importants prestataires de services dédiés à l'infrastructure en Australasie.

L'activité Vianet de Ventia aide les clients à s'appuyer sur les technologies des réseaux à faible consommation et à longue portée (LPWA) pour résoudre des problèmes commerciaux, menant la marche dans l'exploration de l'application des technologies LPWA à destination des entreprises à fort coefficient d'actif en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Pour de plus amples informations: http://www.ventia.com.au et http://www.ventia.com/capabilities/vianet-solutions.

À propos de la LoRa™ Alliance

La LoRa™ Alliance est une association à but non lucratif ouverte, constituée de membres qui estiment que nous sommes entrés dans l'ère de l'IdO. Sa mission est de standardiser le déploiement à l'échelle mondiale des réseaux à faible consommation et à longue portée (LPWAN) afin de favoriser l'Internet des Objets (IdO), la communication machine à machine (M2M), ou encore les smart cities et les applications industrielles. Les membres de l'Alliance collaboreront afin de garantir la réussite mondiale du protocole LoRa (LoRaWAN™), en partageant les connaissances et les expériences et en garantissant une interopérabilité entre les opérateurs au sein d'une norme mondiale ouverte.

Pour de plus amples informations: http://lora-alliance.org

LoRa™ et LoRaWAN™ sont des marques déposées de Semtech Corporation.

