Le Future Minerals Forum 2023 confirme la présence de plus de 200 conférenciers pour sa deuxième édition

RIYAD, Arabie saoudite, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le ministère saoudien de l'Industrie et des Ressources minérales (MIM) a publié aujourd'hui les détails du programme de la deuxième édition du Future Minerals Forum (FMF).

Prévu à Riyad du 10 au 12 janvier 2023, le FMF réunira des leaders de l'industrie minière, notamment des gouvernements et des dirigeants d'entreprise du monde entier.

Future Minerals Forum 2022

Axé sur les questions les plus importantes auxquelles le secteur est confronté, le forum débutera le 10 janvier par la table ronde ministérielle, un événement destiné aux délégations gouvernementales de haut niveau et aux organisations non gouvernementales. Rassemblant plus de 200 intervenants, les sujets abordés porteront notamment sur les perspectives et l'avenir de l'exploitation minière dans le monde, le rôle du secteur dans la transition énergétique et la contribution de l'exploitation minière au développement des sociétés.

« Conscients des défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, en Arabie saoudite, nous souhaitons tirer parti de nos riches ressources géologiques pour assurer au monde un approvisionnement sûr, fiable et responsable en minéraux et en métaux. Nous sommes convaincus qu'avec l'ensemble de la région, nous pouvons jouer un rôle clé dans la mise en place d'une économie décarbonée tout en soutenant le développement durable, a déclaré Khalid Al-Mudaifer, vice-ministre saoudien des Affaires minières.

C'est pourquoi nous réunissons les dirigeants du secteur minier afin de discuter et d'explorer le nouveau pôle des métaux et des minéraux qui émerge de l'Afrique à l'Asie occidentale et centrale. »

Parmi la longue liste d'intervenants internationaux figurent Mike Henry, PDG de BHP ; Andrew Liveris, président de Lucid Motors ; Roy Harvey, président et PDG d'Alcoa ; Joc O'Rourke, président et PDG de Mosaic ; Gerd Muller, directeur général de l'ONUDI ; Rohitesh Dhawan, président et PDG du CIMM ; Robert Wilt, PDG de Ma'aden ; Mark Bristow, président et PDG de Barrick Gold ; Robert Friedland, fondateur et coprésident exécutif d'Ivanhoe Mines ; Jeremy Weir, PDG de Trafigura ; Benedikt Sobotka, PDG d'Eurasian Resources Group ; Mark Mobius, fondateur de Mobius Capital Partners ; Evy Hambro, responsable des investissements thématiques et sectoriels chez BlackRock ; Vivek Chaand Segal, président et cofondateur de Motherson Group ; Sheila Khama, ancienne PDG de De Beers Botswana ; Marcello Spinelli, vice-président exécutif de Iron Ore de Vale ; Florence Drummond, PDG de Indigenous Women in Mining and Resources Australia (IWIMRA) ; Iván Arriagada, PDG d'Antofagasta ; et Donald Sadoway, professeur de chimie des matériaux au MIT.

Parmi les sponsors confirmés du FMF 2023 figurent des géants de l'industrie tels que Headstream Capital Partners LLP, ERG, Siemens et Barrick Gold.

Pour consulter le programme complet, rendez-vous sur https://fmf.global/preliminary-conference-program/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1950177/FNF_2023.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1938664/Future_Minerals_Forum_Logo.jpg

