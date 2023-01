Le Future Minerals Forum (FMF) voit 25 protocoles d'entente, coentreprises et accords échangés le jour de son ouverture

RIYADH, Arabie saoudite, 13 janvier 2023 /PRNewswire/ — Le premier jour du deuxième forum FMF, organisé par le ministère de l'Industrie et des Ressources minérales, sous les auspices du Serviteur des deux Saintes Mosquées, le roi Salman ben Abdulaziz, a été témoin de la cérémonie d'échange de 25 accords d'exploitation, coentreprises et protocoles d'entente entre un certain nombre d'organismes gouvernementaux, d'entreprises et d'institutions participant à la conférence.

Future Minerals Forum

Le ministre de l'Énergie, Son Altesse Royale le prince Abdulaziz bin Salman, le ministre de l'Investissement, Son Excellence l'ingénieur Khaled Al-Falih, le ministre de l'Industrie et des Ressources minérales, Son Excellence Bandar Al-Khorayef et le sous-ministre de l'Industrie et des Ressources minérales pour les affaires minières, Son Excellence l'ingénieur Khaled Al-Mudaifer ont participé à la cérémonie de signature.

Ces accords et protocoles d'entente portaient sur l'exploration, la technologie et les communications minérales, l'application de normes de durabilité, la localisation et la réhabilitation, et l'industrialisation dans le secteur des minéraux. La cérémonie de signature a également observé la remise des deux licences d'exploration pour les sites de Khnaiguiyah et Umm Ad Damar aux entreprises qui ont remporté leurs licences.

Parmi les entités locales les plus en vue participant à la cérémonie de signature étaient le ministère de l'Énergie, le ministère de l'Industrie et des Ressources minérales, la Commission géologique saoudienne, Ma'aden, la Saline Water Conversion Corporation, King Abdulaziz City for Science and Technology, l'Université King Saud, la Commission royale de Jubail et Yanbu, Saudi Aramco, l'Université King Fahd du pétrole et des minéraux, la Fédération des chambres saoudiennes et le Centre national saoudien de développement industriel.

Parmi les sociétés ayant échangé des accords figuraient Red Sea Aluminum Company, Saudi Phosphorus Industry Company, Al-Rasheed Group, Barrick Gold Corporation, Ivanhoe Electric, Eurasian Resources Group, Moxico Resources et Ajlan & Brothers Mining Company, EV Metals; Hangzhou Jinjang Fluor Corporation; BAO Steel; Hallcore Drilling Corporation, Shell Corporation, Rockburst Technologies Corporation; Metso Outotec; Thyssenkrupp Mitsu Corporation et Nokia.

Pendant deux jours, la conférence sera l'occasion de discuter d'un certain nombre de questions urgentes dans le secteur minier, notamment les développements économiques et environnementaux mondiaux qui touchent l'industrie minière de la région; le thème des pratiques environnementales et sociales en termes de concurrence et d'égalité des chances à travers la chaîne de valeur pour atteindre la prospérité économique, et le leadership du Royaume dans l'approvisionnement en énergie renouvelable au cours des dix prochaines années. Le FMF continue de se concentrer sur la façon de combler l'écart entre l'offre et la demande.

