Le géant chinois de la beauté S'YOUNG fait son entrée dans le Top 100 2022 de WWD Beauty Inc

SHANGHAI, 28 avril 2023 /PRNewswire/ -- S'Young Group Co., Ltd. (S'Young, la société) (300740.SZ) est entré dans le classement annuel du top 100 de Women's Wear Daily (WWD) Beauty Inc pour la première fois en 2022. Grâce à ses excellentes performances en 2022, S'Young s'est classée 49e et a rejoint la liste des 100 premières entreprises de beauté de renommée mondiale, marquant ainsi une nouvelle étape d'une importance capitale pour S'Young.

WWD est un des fleurons de Fairchild Media, appartenant à Penske Media Corporation. Le magazine de l'industrie de la mode, connu comme étant la « bible de la mode », fournit des informations et des données sur l'évolution des tendances et des actualités dans les secteurs de la mode, de la beauté et de la vente au détail.

Le Top 100 de WWD Beauty Inc revêt une importance significative en tant que « Global Beauty Industry Yearbook ». Le classement des plus grands fabricants de produits de beauté au monde est calculé sur la base des ventes de produits de beauté pour l'année civile 2022, en procédant à des examens quantitatifs scientifiques et rigoureux des conditions économiques de l'entreprise, représentant ainsi son autorité par le biais d'approches scientifiques internationales.

Grâce à ses 17 années d'expérience dans la gestion des marques de produits de beauté, S'Young figure pour la première fois dans le Top 100 de WWD Beauty Inc 2022 en 2023, au 49e rang. Dans un environnement de marché difficile, marqué par divers facteurs défavorables, tels que la pandémie, S'Young a réussi à maintenir une croissance rapide dans l'industrie de la beauté. En mettant l'accent sur l'innovation technologique et en déployant une stratégie d'expansion mondiale, S'Young consolide sa position d'acteur stable dans l'industrie de la beauté.

En tant que partenaire privilégié des marques mondiales de produits de beauté en Chine, l'entreprise a récemment lancé S'Young City, un nouveau campus de 180 000 m² d'une valeur de 200 millions de dollars, qui regroupe tous les services du siège social en un seul endroit : R&D, conception, production et logistique. S'Young s'est engagée à construire une plateforme de premier ordre pour leur permettre d'entrer en contact avec le marché chinois. Elle coopère aujourd'hui avec plus de 30 marques de produits de beauté dans le monde et fournit des solutions complètes grâce à des développements omni-dimensionnels et omni-canaux. Son modèle pionnier « CP » (China Partner) a permis aux entreprises du secteur de la beauté d'améliorer le positionnement de leur marque, les communications différenciées, le marketing, la vente au détail et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

