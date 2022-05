Le géant émirien VPS Healthcare lance Burjeel Holdings pour assurer la prochaine génération de sa croissance

« Burjeel Holdings nous permet de consolider nos offres de soins de santé sous une seule plateforme afin de créer un écosystème intégré, qui poursuivra notre vision d'offrir des solutions de santé de bout en bout depuis un guichet unique. Alors que nous nous lançons dans notre expansion, la plateforme nous fournira les bases nécessaires pour étendre nos activités à de nouvelles zones géographiques dans le CCG et au-delà. Elle nous permettra également de prendre les mesures stratégiques nécessaires pour stimuler notre croissance future », a déclaré le Dr Shamsheer Vayalil, président et directeur général de VPS Healthcare. « Nous sommes fiers de lancer cette prochaine phase passionnante de croissance en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, comme une représentation de notre vision d'explorer, d'étendre et de développer nos capacités. »

Burjeel Holdings exploitera près de 60 actifs destinés à tous les segments socio-économiques à travers une série de marques, dont Burjeel Hospitals, Medeor Hospital, LLH Hospital, Lifecare Hospital et Tajmeel. Son établissement phare, Burjeel Medical City, est le plus grand hôpital privé des EAU et le seul centre accrédité ESMO. En plus de disposer de centres d'excellence de renommée mondiale, Burjeel Holdings consolide le plus grand réseau de diagnostic des EAU et le plus grand centre de cancérologie complet du pays. Burjeel Holdings contribuera à la poursuite de la mission de VPS Healthcare, qui consiste à fournir des soins médicaux de qualité et inclusifs aux populations du monde entier.

Relier les soins, la puissance et la communauté au profit des réfugiés ukrainiens

Le Dr Shamsheer a commencé sa carrière d'entrepreneur avec la vision d'assurer l'équité des soins de santé. Dans son cheminement vers la réalisation de cet objectif, il s'est également concentré sur la sensibilisation par le biais d'efforts humanitaires. Parallèlement au lancement de Burjeel Holdings, le Dr Shamsheer, un philanthrope reconnu, a annoncé un engagement de 50 transplantations de cellules souches pédiatriques pour soutenir l'Ukraine ainsi qu'un soutien supplémentaire au nom de ceux qui rejoignent la promesse de soutien à la Burjeel House à Davos.

Le Dr Shamsheer et VPS Healthcare ont été à l'avant-garde de nombreuses initiatives humanitaires au cours des 15 dernières années. En 2018, VPS Healthcare a permis le traitement de victimes de guerre yéménites dans ses hôpitaux en Inde. L'organisation a proposé l'initiative « 100 chirurgies cardiaques gratuites » à des personnes dans le besoin, en hommage à feu S.A. Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.

« Je suis heureux d'annoncer notre engagement à soutenir les personnes touchées par le conflit en Ukraine. Cette contribution est destinée à l'importante tâche de reconstruction d'une communauté forte dans cette région déchirée par la guerre. Nous avons constaté que les enfants, en particulier ceux qui suivent un traitement contre le cancer, sont ceux qui souffrent le plus dans ce conflit très malheureux. Burjeel Holdings cherchera à leur fournir les soins dont ils ont désespérément besoin », a déclaré le Dr Shamsheer.

VPS Healthcare a annoncé le lancement de Burjeel Holdings et son engagement à soutenir les réfugiés ukrainiens à la Burjeel House en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos. La Maison Burjeel organisera des discussions intentionnelles et collaboratives sur des sujets tels que la catalyse d'une formation sanitaire équitable et l'avancement de l'innovation médicale.

Contact :

M. Unnikrishnan

[email protected]

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1824815/Burjeel_Holdings.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1824814/Burjeel_Holdings_Logo.jpg

SOURCE Burjeel Holdings