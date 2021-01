Le GEMoaB annonce la présentation de données cliniques sur son principal actif, UniCAR-T-CD123, dans la LMA récidivante/réfractaire, lors de la troisième réunion européenne des cellules CAR-T de l'EHA-EBMT

DRESDEN, Allemagne, 7 janvier 2021 /PRNewswire/ -- GEMoaB, une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'immunothérapies de nouvelle génération pour les cancers difficiles à traiter, a annoncé aujourd'hui l'acceptation de deux présentations sur les données cliniques de l'étude de phase I en cours de leur principal actif, UniCAR-T-CD123, dans la leucémie myéloïde aiguë récidivante/réfractaire (LMA R/R) lors de la 3e réunion européenne des cellules CAR-T de l'EHA-EBMT 2021, qui se tiendra du 4 au 6 février.

Jusqu'à présent, la thérapie cellulaire CAR-T dans la LMA a été affectée par le manque d'antigènes différentiellement exprimés sur les blastes malins. Le ciblage de CD123, qui est également exprimé sur les cellules hématopoïétiques progénitrices, avec les produits CAR-T conventionnels a conduit à des taux de réponse prometteurs mais aussi à des aplasies de longue durée, avec le besoin fréquent de transplantations ultérieures de cellules hématopoïétiques allogènes.

Les données de la phase I de l'UniCAR-T-CD123 dans la LMA R/R présentées au congrès mettent en évidence le profil de produit unique de l'UniCAR-T-CD123 chez les patients atteints de LMA R/R fortement prétraités ainsi que les principales caractéristiques de la plate-forme universelle CAR-T rapidement commutable de GEMoaB, UniCAR. La plate-forme UniCAR promet une fenêtre thérapeutique améliorée, et une efficacité et une sécurité accrues par rapport aux thérapies CAR-T conventionnelles dans les hémopathies malignes et les tumeurs solides.

« Nous sommes heureux de présenter des données cliniques importantes pour UniCAR-T-CD123, le principal atout de notre plate-forme UniCAR rapidement commutable, lors de la réunion européenne CAR-T de l'EBMT/EHA en 2021 », a déclaré le professeur Gerhard Ehninger, directeur médical du GEMoaB. « Nos données soutiennent bien les revendications de notre plate-forme UniCAR et fournissent la preuve clinique de la capacité d'activation et de désactivation rapide d'UniCAR, ce qui pourrait conduire à un produit très différencié pour les patients atteints de LMA R/R qui ont besoin de meilleures options de traitement. »

Les données cliniques soutiennent en outre le développement continu d'UniCAR dans les hémopathies malignes et les tumeurs solides. Une étude de dosage de phase IA du premier actif UniCAR, UniCAR-T-CD123, pour le traitement de la LMA récidivante/réfractaire, est en cours. Une étude de phase IA avec UniCAR-T-PSMA, dirigée contre les CRPC et d'autres tumeurs solides de stade tardif exprimant la PSMA, a été lancée.

Présentations du GEMoaB lors de la 3ème réunion européenne CAR-T de l'EHA/EBMT :

(1) Présentation orale : ID33 : Martin Wermke et al, « Proof-of-Concept for Rapidly Switchable Universal CAR-T Platform with UniCAR-T-CD123 in Relapsed/Refractory AML ».

(2) Présentation par affiche : AS-Cart-2021-00068 : Sabrina Kraus et al, « Re-activation of UniCAR-T-Cells with 2nd Cycle of Targeting Module TM123 in a Patient with Relapsed/Refractory AML ».

À propos de l'étude Phase IA UniCAR-T-CD123

Cette première étude de phase I chez l'homme est une étude ouverte, non randomisée, de détermination de la dose, conçue pour évaluer la sécurité et l'activité de l'UniCAR-T-CD123 chez jusqu'à 16 patients CD123 positifs atteints de LMA récurrente/réfractaire. Son but est de déterminer la dose maximale tolérée (MTD), ainsi que les toxicités limitant la dose (DLT) pour l'application combinée d'une dose unique d'UniCAR-T et la perfusion continue de TM123 sur 25 jours. La demande suit la thérapie de sauvetage et la lymphodéplétion. L'étude examine également les taux de réponse, la durée de la réponse, la persistance des cellules UniCAR-T dans le temps ainsi que la capacité à activer et désactiver rapidement les cellules UniCAR-T en cas d'effets secondaires en arrêtant la perfusion de TM. L'étude se déroule dans des centres universitaires allemands sélectionnés pour leur expérience de la phase I, de la leucémie aiguë et des CAR-T. L'étude est soutenue par une subvention du ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche (projet « TurbiCAR »). Pour en savoir plus sur l'essai, veuillez consulter le site clinicaltrials.gov.

À propos d'UniCAR

GEMoaB développe une plate-forme universelle CAR-T rapidement commutable, UniCAR, pour améliorer la fenêtre thérapeutique et accroître l'efficacité et la sécurité des thérapies cellulaires CAR-T dans les cancers difficiles, y compris les leucémies aiguës et les tumeurs solides. Les cellules CAR-T conventionnelles dépendent de la présence et de la liaison directe d'antigènes cancéreux pour leur activation et leur prolifération. Une caractéristique clé inhérente à la plate-forme UniCAR est un mécanisme de mise en marche et d'arrêt rapide (moins de 4 heures après l'interruption de l'approvisionnement en TM) rendu possible par la courte demi-vie pharmacocinétique et l'internalisation rapide des adaptateurs solubles appelés modules de ciblage (TM). Ces TM fournissent la spécificité antigénique permettant d'activer les cellules T modifiées par le gène UniCAR (UniCAR-T) et consistent en un fragment de liaison antigénique très flexible, lié à un petit motif peptidique reconnu par UniCAR-T.

À propos de GEMoaB

GEMoaB est une société biopharmaceutique privée, en phase clinique, qui vise à devenir une société biopharmaceutique entièrement intégrée. En faisant progresser ses plates-formes UniCAR, RevCAR et ATAC, la société découvrira, développera, fabriquera et commercialisera des immunothérapies de nouvelle génération pour le traitement des patients atteints de cancer avec des besoins médicaux importants non satisfaits.

GEMoaB dispose d'un large pipeline de produits candidats en développement préclinique et clinique pour le traitement des hémopathies malignes et des tumeurs solides. Ses actifs au stade clinique, GEM333, un adaptateur d'affinité pour les cellules T (ATAC) avec une spécificité de liaison au CD33 dans la LMA récidivante/réfractaire, et GEM3PSCA, un ATAC avec une spécificité de liaison au PSCA pour le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration et d'autres PSCA exprimant des tumeurs solides de stade avancé, sont actuellement étudiés dans des études de phase I et font l'objet d'un partenariat mondial avec Bristol-Myers Squibb. Une étude de dosage de phase IA du premier actif UniCAR dans les hémopathies malignes, UniCAR-T-CD123 pour le traitement de la LMA récidivante/réfractaire, recrute actuellement des patients.

L'expertise, les capacités et les moyens de fabrication sont essentiels pour développer des immunothérapies cellulaires pour les patients atteints de cancer. GEMoaB a établi un partenariat privilégié avec sa société sœur Cellex à Cologne, un leader mondial dans la fabrication de produits à base de cellules souches hématopoïétiques du sang, et une entreprise de fabrication contractuelle européenne de premier plan pour les cellules CAR-T, coopérant dans ce domaine avec plusieurs grandes entreprises de biotechnologie.

Pour en savoir plus, consultez le site www.gemoab.com .

