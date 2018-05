Le général Sir Richard Barrons et le général Sir Gordon Messenger confirment leur présence à la conférence sur la technologie de rupture pour la Défense organisée par Defence IQ

Le général Barrons sera accompagné d'un panel de conférenciers experts, dont le général Sir Chris Deverell, commandant du Commandement des forces interarmées du Royaume-Uni, le Dr Thomas H. Killion, scientifique en chef à l'OTAN et le général Gordon Messenger, vice-chef d'état-major du ministère de la Défense du Royaume-Uni, afin d'explorer l'impact de l'innovation technologique sur les capacités militaires. Ils discuteront de sujets clés tels que les capacités C4ISR (commandement informatisé, contrôle et communications, renseignement militaire, surveillance et reconnaissance) au Département de la Défense des États-Unis, au niveau des Forces interarmées et au niveau tactique, les environnements d'entraînement générés par synthèse pour le militaire moderne, et l'union émergente d'engins conduits ou pilotés par l'homme ou sans équipage en mer, sur terre, dans l'air et dans l'espace.

Compte tenu de l'évolution des évènements mondiaux au cours de l'année dernière, il est devenu encore plus important de saisir l'impératif de l'innovation en matière de défense afin de conserver l'avantage concurrentiel. Cette conférence de deux jours, qui tombe au bon moment, débattra des moyens de conserver l'équilibre stratégique dans le contexte d'un développement technologique rapide.

Alors que les forces armées commencent à finaliser les besoins des Forces interarmées, la conférence encouragera les discussions approfondies sur des projets spécifiquement liés à la transformation numérique et l'implantation de la robotique, sur l'autonomie, ainsi que sur l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle. Les fournisseurs de technologies des fabricants d'équipements d'origine (OEM), des PME et des startups auront l'occasion de présenter leurs solutions innovantes à un public international composé de leaders d'opinion, d'experts et de décideurs.

Dans un environnement d'exploitation compétitif et en constante évolution, les discussions et la collaboration sont essentielles à l'avancement des capacités militaires et de sécurité.

Pour en savoir plus, veuillez contacter Imogen Smith en composant le +44(0)207-036-1300 ou par courriel à l'adresse enquire@iqpc.co.uk

SOURCE Defence IQ