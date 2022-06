Le générateur solaire BLUETTI EP500Pro est doté d'une batterie LiFePO4 pour une meilleure durée de vie

Avant d'acheter un générateur solaire, il convient d'examiner en priorité la composition chimique de la batterie. Comme tous les nouveaux produits BLUETTI de ces dernières années, l'EP500Pro est équipé de cellules de batterie LiFePO4 innovantes, ce qui le distingue de ses concurrents. Faites défiler la page vers le bas pour obtenir un aperçu des batteries LiFePO4.

Que sont les batteries LiFePO4 ?

Le LiFePO4 (LFP) est l'abréviation de Lithium Fer Phosphate et a été inventé en 1996. Il procure les meilleures performances électrochimiques, une résistance plus faible et constitue l'un des matériaux de cathode les plus sûrs et les plus stables.

Long cycle de vie

Stabilité thermique

Intensité nominale plus élevée

Sécurité supplémentaire

Chargement et déchargement

Lors du chargement et du déchargement de l'EP500Pro, les ions de lithium du LiFePO4 circulent entre la cathode et l'anode pour générer une charge électrique. Les cellules de la batterie peuvent ainsi distribuer des flux d'énergie stables et sûrs aux appareils.

Comparaison entre les batteries LiFePO4 et les batteries NCM et lithium-ion

Consultez le tableau comparatif de BLUETTI , du produit concurrent J et du produit concurrent E.

Fabricant Chimie des batteries Capacité Cycles de vie Prix BLUETTI LiFePO4 2 000 Wh 3 500 1 799 $ Produit concurrent J Lithium-ion 1 534 Wh 500 1 599 $ Produit concurrent E NCM 2 016 Wh 800 1 899 $

Ensuite, calculez le coût actualisé de l'énergie (Levelized Cost Of Storage, LCOS) en USD/Wh.

LCOS = coût initial ÷ (capacité totale en kWh x [DoD %] x cycle de vie)

BLUETTI

1 799 $ ÷ (2 kWh x 0,9 x 3 500) = 0,285 $ par kWh

Produit concurrent J

1 599 $ ÷ (1,5 kWh x 0,8 x 500 ) = 2,67 $ par kWh

Produit concurrent E

1 899 $ ÷ (2 kWh x 0,8 x 800) = 1,48 $ par kWh

Le LCOS ci-dessus contient également d'autres composants comme le contrôleur de charge et l'onduleur, qui sont inclus dans le coût initial.

Pourquoi les batteries LiFePO4 conviennent-elles parfaitement aux générateurs solaires ?

Légèreté

Les générateurs équipés de batteries LiFePO4 sont légers et faciles à transporter. Le BLUETTI EP500Pro ne pèse que 76 kg, ce qui est dérisoire compte tenu de son énorme capacité de 5 100 Wh.

Durabilité

Les batteries LiFePO4 ont une longue durée de vie et peuvent être rechargées plus de 6 000 fois avant d'atteindre 80 % de leur capacité initiale.

Haute efficacité

En général, les batteries LiFePO4 peuvent être déchargées au-delà de 90 % de leur capacité, ce qui permet de tirer le meilleur parti des générateurs solaires dans un espace aussi réduit que possible.

Pas d'entretien

L'EP500Pro ne nécessite aucun entretien grâce à ses batteries LFP de qualité. Il peut être chargé et déchargé sans que cela n'ait d'incidence sur sa durée de vie.

Innocuité

Les batteries LiFePO4 sont contenues dans un boîtier en aluminium étanche à l'air qui résiste aux écarts de pression, aux perforations et aux impacts, ce qui les rend beaucoup plus sûres que les autres batteries NCM.

Résistance aux températures extrêmes

Les températures jouent un rôle déterminant dans les capacités des batteries. L'EP500Pro fonctionne parfaitement même dans des conditions extrêmes (de -20 à 40℃).

Dernières remarques

Lorsque vous recherchez un générateur solaire sûr et fiable, les appareils BLUETTI équipés de la dernière technologie LFP représentent le meilleur choix. Outre l'EP500Pro, d'autres modèles vivement recommandés, les systèmes d'alimentation AC200MAX et AC300 ,peuvent également fournir une énergie considérable en cas de besoin.

