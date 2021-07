Le gin GINSTR de Stuttgart remporte ne nouvelle médaille d'or à Londres

LONDRES, 27 juillet 2021 /PRNewswire/ --Plus de 600 distilleries de gin en provenance de 90 pays ont participé à Londres à l'International Wine & Spirit Competition (IWSC - Compétition internationale de vins et spiritueux en français) pour décider quel gin serait élu le meilleur de l'année.

La très convoitée médaille d'or dans la catégorie « Gin & Tonic » est cette année encore revenue à l'Allemagne. La petite distillerie GINSTR – Stuttgart Dry Gin a su s'imposer face à des sociétés mondiales reconnues de l'Angleterre, de la France et des États-Unis et remporter ce prix réputé pour Stuttgart. En 2018, GINSTR avait déjà obtenu le « Gin & Tonic Trophy » à Londres, soit sa première reconnaissance par l'IWSC comme le meilleur gin au monde pour réaliser un gin tonic.

GINSTR a été fondée en 2016 et est maintenant disponible dans 29 pays à travers le monde. Pour les distillateurs Alexander Franke (37 ans) et Markus Escher (30 ans), le développement de la marque était un passe-temps, et ils continuent à fabriquer le gin en petite quantité dans leur propre distillerie.

Le jury international de l'IWSC comprend 400 juges qui passent sept mois de l'année à déguster et évaluer des vins et des spiritueux du monde entier. Créé en 1969, le concours est considéré comme le prix le plus important du secteur.

