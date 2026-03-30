Le Global Aesthetic Master Symposium de Singclean fait ses débuts à Monaco

Le 26 mars, le Dr João Pithon, CEO de l'Institut Pithon Napoli, a présenté la session « Advanced Cadaveric Anatomy for Full-Face Hyaluronic Acid Filler in Facial Contouring Using Singderm ». Son exposé a présenté une approche globale du rajeunissement du visage, en mettant l'accent sur les repères anatomiques, les zones de sécurité vasculaire et les stratégies d'injection couche par couche.

Il a déclaré : « À ce jour, j'ai utilisé plus d'un millier de seringues de Singderm dans la pratique clinique sans aucune inflammation ni complication. C'est la raison principale pour laquelle je recommande ce produit ».

Singderm : sculpter le corps, définir l'art

Le 27 mars, le Dr Roberto Chacur, auteur du livre Science and Art of the Filler, a présenté une session intitulée « HA for Gluteal Augmentation and Cellulite Treatment Performed Simultaneously ». Il a noté que la tendance mondiale à des formes de fesses symétriques, toniques et plus volumineuses est de plus en plus prononcée. « En injectant avec précision de l'AH dans la couche aponévrotique superficielle, il est possible d'améliorer la cellulite causée par l'accumulation de graisse. Singderm, avec son excellent soutien et sa stabilité, est devenu mon matériau injectable de base pour le modelage des fesses. »

Singderm au Brésil : un modèle de partenariat stratégique

Au-delà de la collaboration avec des médecins de premier plan, Singclean se développe à l'échelle mondiale grâce à des partenariats stratégiques, comme avec Prow Aesthetics au Brésil, où des efforts conjoints de promotion universitaire et de développement de la marque ont permis à Singderm de s'imposer comme un produit synonyme de confiance.

Au-delà des produits de comblement : une gestion de l'esthétique à cycle complet

Outre ses produits de comblement à base d'acide hyaluronique, Singclean Medical a dévoilé une gamme croissante de solutions esthétiques régénératrices, telles que les produits de comblement à base de PLLA, ainsi que des produits de soins post-intervention tels que l'essence aux PDRN. Cette expansion marque l'évolution stratégique de l'entreprise vers la réalisation de sa vision d'une « gestion de l'esthétique à cycle complet ».

Selon Prow Aesthetics, peu d'entreprises sur le marché actuel persistent dans l'itération des produits et la mise à niveau technologique. Cependant, la force exceptionnelle de Singclean Medical a gagné leur confiance et a conduit à un consensus sur une coopération à long terme. Cet automne, Prow Aesthetics invitera des médecins de premier plan de la médecine esthétique au site de Singclean à Hangzhou pour visiter les lignes de production, examiner les systèmes de qualité et constater de visu ce qui fait de Singderm un choix fiable.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2945006/highlight_video.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2945007/Dr__Jo_o_Pithon.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2945008/Dr__Roberto_Chacur.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2945009/SKformula_PDRN_essence.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2945010/Singclean___Prow.jpg