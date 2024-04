LE GLOBAL EXPLORATION SUMMIT 2024 ANNONCÉ LORS DU 120e GALA ANNUEL DE L'EXPLORERS CLUB À NEW YORK

Porto et l'île de Terceira accueilleront le « Davos de l'exploration » : le GLEX Summit

NEW YORK, 25 avril 2024 /PRNewswire/ -- L'Explorers Club et Expanding World, sont ravis d'annoncer la cinquième édition du GLEX Summit, surnommé le « Davos de l'exploration », qui se tiendra du 15 au 19 juin dans la ville de Porto et sur l'île de Terceira dans les Açores, au Portugal.

Cette année, c'est Porto qui donnera le coup d'envoi du sommet, suivi de deux jours de discussions et d'exploration dans la ville historique d'Angra do Heroísmo sur l'île de Terceira. Des profondeurs des océans aux nouvelles missions spatiales, le pouvoir et l'avenir de l'exploration seront explorés dans ces deux villes du patrimoine mondial, profondément liées à l'histoire de l'exploration.

Le GLEX Summit 2024 s'articulera autour des dernières découvertes et missions révolutionnaires qui façonnent l'avenir de notre planète. Parmi les temps forts du sommet figureront la mission Artémis, qui prévoit de renvoyer des astronautes sur la lune pour la première fois depuis 1972, et le rôle de l'espace et des océans dans la recherche et l'atténuation des effets du changement climatique. Des sessions notables seront également consacrées à l'incident malheureux de l'implosion du submersible Titan et à l'enregistrement d'un épisode de l'émission scientifico-comique à succès de la BBC « The Infinite Monkey Cage », animée par le physicien Brian Cox et l'humoriste Robin Ince.

Cet événement prestigieux réunira plus d'une trentaine d'explorateurs et de scientifiques légendaires du monde entier. Le physicien et chercheur Brian Cox, le scientifique en chef de la NASA James Garvin, l'aquanaute Fabien Cousteau, l'océanographe David Gallo, l'astronaute Mike Massimino, la CapCom de la SSI de la NASA Tess Caswell, ainsi que de nombreux autres explorateurs et scientifiques du monde entier, ont confirmé leur présence.

