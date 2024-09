Le Global Fintech Fest 2024 présente un large éventail d'innovations

Le méga-événement de trois jours se termine, attirant 300 exposants du monde entier, 100 000 visiteurs et 1 000 orateurs.

MUMBAI, Inde, 2 septembre 2024 /PRNewswire/-- Le ministre indien du Commerce et de l'Industrie, M. Piyush Goyal, a déclaré vendredi que l'écosystème fintech indien s'était transformé en un foyer d'innovation. S'adressant au Global Fintech Fest 2024 à Mumbai, il a déclaré : « Alors que notre pays est sur le point de devenir la troisième plus grande économie, l'histoire de la réussite d'une Inde développée repose sur le merveilleux travail réalisé par le secteur de la fintech. »

Le Global Fintech Fest (GFF) 2024 a été présenté par le ministère de l'électronique et des technologies de l'information (MeitY), le ministère des affaires extérieures, le département des services financiers (DFS), la Reserve Bank of India (RBI) et l'International Financial Services Centres Authority (IFSCA). La conférence a été organisée conjointement par le Conseil des paiements de l'Inde (PCI), la Société nationale des paiements de l'Inde (NPCI) et le Conseil de convergence Fintech (FCC).

Le GFF 2024 a accueilli plus de 1000 intervenants de 70 pays, plus de 350 sessions, plus de 60 lancements de produits, plus de 300 exposants, et a attiré 100 000 visiteurs au cours des trois jours.

Le Global Fintech Fest (GFF) 2024, l'un des plus grands rassemblements de fintech au monde, s'est achevé ici le vendredi 30 août, présentant les opportunités et les problèmes émergents dans le secteur. L'événement de trois jours, qui en est à sa cinquième édition, a rassemblé des décideurs mondiaux, des régulateurs, des banquiers centraux, des dirigeants du secteur et des universitaires pour explorer l'avenir de la technologie financière, conformément au thème de cette année : « Blueprint for the Next Decade of Finance » (Plan directeur pour la prochaine décennie de la finance) : IA responsable | inclusive | résiliente ».

Dans son discours liminaire, M. Shaktikanta Das, gouverneur de la Reserve Bank of India, a déclaré : « L'Inde est aujourd'hui une économie à croissance rapide, une puissance économique avec une population de plus en plus technophile. Le secteur financier indien a connu une transformation remarquable, sous l'impulsion, entre autres, du secteur FinTech. »

M. Das a en outre souligné l'engagement de l'Inde dans les forums internationaux et les accords bilatéraux pour favoriser la coopération économique avec de nombreux pays et a déclaré : « À l'avenir, le renforcement de l'infrastructure financière, y compris les systèmes de paiement transfrontaliers, seront nos principaux domaines d'intervention. L'Inde, avec ses talents technologiques et son écosystème financier évolué de fintech, soute le potentiel de servir de hub mondial pour l'innovation virtuelle et les startups de fintech. »

Dans son allocution, M. Christopher Waller, membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale des États-Unis, a souligné le rôle potentiel des secteurs public et privé dans l'avancement des paiements transfrontaliers. Commentant les aspects pratiques de l'interconnexion des systèmes de paiement rapide, M. Waller a déclaré: « Les réseaux nationaux doivent d'abord être développés. Si cette condition n'est pas remplie, les réseaux interconnectés pourraient finir par être une voie sans issue ».

Soulignant les efforts de la Réserve fédérale, M. Waller a ajouté : « Nous poursuivrons notre engagement auprès des instances internationales afin d'améliorer la rapidité et l'efficacité des paiements transfrontaliers et d'étudier les questions essentielles à l'interconnexion des systèmes de paiement. Toutefois, à court et à moyen terme, notre principale préoccupation est de continuer à développer le réseau FedNow au niveau national et d'accroître la participation à la prestation. »

Dans un discours spécial sur les tendances émergentes de la finance durable, M. Allen Forlemu, directeur régional de l'industrie, Groupe des institutions financières, Asie et Pacifique, Société financière internationale (SFI) a discuté du rôle critique de la fintech dans la conduite de la finance durable, soulignant son importance pour un avenir plus vert et plus équitable. « En regardant vers l'avenir, il est clair que la collaboration sera essentielle et que les sociétés fintech, les institutions financières traditionnelles, les gouvernements et les régulateurs doivent travailler ensemble pour mettre à l'échelle les solutions de finance durable et amplifier l'impact positif sur la durabilité », a fait remarquer M. Forlemu.

Il a ajouté: « À l'IFC, nous sommes optimistes et nous pensons qu'en investissant dans l'innovation et en favorisant la collaboration entre les secteurs, nous pouvons construire un système financier inclusif, résilient et durable pour tout le monde. »

Discutant des « Développements récents dans la finance virtuelle - Expériences de la réglementation allemande et européenne », Dr. Florian Toncar, Secrétaire d'État parlementaire, Ministère fédéral allemand des Finances, a commenté, « L'Inde a montré une immense capacité à innover et à diffuser les nouvelles technologies à une vitesse impressionnante, l'UPI étant populaire bien au-delà des frontières indiennes. »

Soulignant l'importance de la coopération entre les agences de sécurité et les agences de lutte contre le blanchiment d'argent, M. Toncar a ajouté : « Il est essentiel que les procureurs ou la police, les enquêteurs financiers spécialisés et l'échange d'informations par-delà les frontières et les pays disposent de ressources suffisantes. »

Dans son allocution, M. Harjinder Kang, commissaire commercial de Sa Majesté pour l'Asie du Sud et haut-commissaire adjoint britannique pour l'Inde occidentale, ministère britannique des affaires et du commerce, a déclaré : « Le Royaume-Uni considère l'Inde comme un partenaire très important, et pas seulement dans le domaine de la fintech, mais dans tous les secteurs de l'entreprise. »

Au cours d'une table ronde sur l'innovation dans la réglementation des technologies de l'information et de la communication (Fintech) : Balancing Innovation and Regulation in Global Financial Services", M. Ryosuke Ushida, Chief Fintech Officer, Financial Services Agency of Japan a donné un aperçu du paysage réglementaire du pays et a déclaré : "Au Japon, notre champ réglementaire couvre un large éventail d'institutions financières, y compris les banques, les compagnies d'assurance, les investissements et le change de devises. L'accent a été mis sur la technologie blockchain, en réponse aux défis passés, en particulier les incidents impliquant des échanges à Tokyo. Le Japon a mis en place un cadre réglementaire complet pour l'industrie des cryptomonnaies. »

M. Ushida a en outre souligné que cette réglementation est conçue non seulement pour protéger l'industrie, mais aussi pour créer un environnement stable qui encourage l'innovation. « L'objectif est de soutenir la croissance des sociétés technologiques internationales et de veiller à ce que le Japon continue de mener dans ce domaine, en accord avec ses homologues mondiaux », a-t- il ajouté.

S'exprimant lors de la session intitulée « Le rôle de la technologie dans la définition de l'avenir de la finance mondiale », M. Sopnendu Mohanty, Chief Fintech Officer, Monetary Authority of Singapore, a déclaré : « Les défis liés à l'intégration transfrontalière des IAP - de la tarification aux normes techniques - sont considérables. Des initiatives comme le Projet Nexus sont en cours pour s'attaquer à ces problèmes, mais parvenir à une correspondance transparente entre les différents marchés prendra du temps. »

M. Mohanty a ajouté : « La fintech doit s'étendre au-delà des paiements et des prêts pour inclure d'autres classes d'actifs telles que le conseil en patrimoine et l'infrastructure des marchés de capitaux. »

Le GFF 2024 s'est également caractérisé par une présence mondiale significative, avec de nombreux leaders internationaux contribuant au dialogue sur l'avenir de la fintech. Parmi les intervenants notables figuraient M. Camilo Tellez-Merchan, directeur général adjoint de l'Alliance Better Than Cash basée aux Nations unies, M. Alan Lim, directeur du Bureau de l'infrastructure FinTech de l'Autorité monétaire de Singapour, M. Paul van Sint Fiet, responsable des solutions multidevises APAC de J.P. Morgan Payments, M. Edward Bass, directeur du Bureau de l'infrastructure FinTech de l'Autorité monétaire de Singapour. Morgan Payments ; M. Edward Bass, Inward Investment Manager, UK Department for Business and Trade ; M. David Finch, Global Managing Director Fintech, TransUnion CIBIL, et M. Jan Pilbauer, Chief Executive Officer, Al Etihad Payments.

L'événement a également accueilli d'éminents dirigeants de l'écosystème fintech indien. Pour plus d'informations sur la conférence, visitez le site : Global Fintech Fest 2024.

