Le Global FoodTech Challenge annonce les lauréats du prix de 2 millions de dollars

Quatre lauréats du 2022 FoodTech Challenge ont été annoncés lors d'une cérémonie de remise des prix organisée dans le cadre de la semaine du développement durable d' Abu Dhabi

Aquagrain, Orbisk, Revoltech et Sustainable Planet recevront un prix combiné allant jusqu'à 2 millions de dollars US pour développer leurs modèles commerciaux aux EAU

ABU DHABI, EAU, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- La deuxième édition du défi mondial FoodTech, qui cherche à trouver la prochaine vague d'innovations technologiques sur le point de transformer les pratiques agricoles traditionnelles, de manière efficace et durable, a annoncé les quatre gagnants du concours lors d'une cérémonie de remise des prix aujourd'hui à l'Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) 2023.

Les lauréats, Aquagrain, Orbisk, Revoltech et Sustainable Planet, ont été sélectionnés parmi 12 finalistes choisis parmi 667 candidatures provenant de 79 pays.

HE Mariam Almheiri, Minister of Climate Change & Environment, Rima Al Mokarrab, Chair of Tamkeen, FoodTech Challenge winners and partners - Aspire, Silal, ADQ & Emirates Foundation

Les finalistes, qui ont présenté leurs concepts de haute technologie à l'ADSW, représentaient une démographie diversifiée, 33 % d'entre eux étant dirigés par de jeunes CXO âgés de 22 à 35 ans, ce qui souligne le rôle de la nouvelle génération dans l'élaboration de solutions durables pour la sécurité alimentaire.

Avec un prix commun pouvant atteindre 2 millions de dollars américains, les quatre gagnants seront invités à développer leur modèle d'entreprise dans les EAU et bénéficieront d'un prix en espèces ainsi que de services de R&D, d'accélération de démarrage, d'incitations commerciales et de mentorat de la part d'un large éventail de partenaires, dont ASPIRE, Silal, ADQ, Emirates Foundation, Hub71, Ma'an, The Catalyst, ADGM, ADRO, le Competitive Office of Abu Dhabi et Khalifa Fund.

Si les autres finalistes n'ont peut-être pas remporté le prix, ils représentent tous des solutions prometteuses qui peuvent être mises à l'échelle.

Profils des lauréats [classés par ordre alphabétique]

Aquagrain : recyclage des déchets alimentaires pour faire pousser des aliments dans un sol sableux (Royaume-Uni)

Aquagrain est un amendement de sol innovant, issu des technologies propres et fabriqué à partir de déchets organiques, qui peut absorber jusqu'à 30 fois sa masse dans l'eau pour fournir de précieux nutriments aux plantes. Il réduit également le besoin d'engrais inorganiques.

Orbisk : exploiter les caméras dotées d'intelligence artificielle pour réduire jusqu'à 70 % le gaspillage alimentaire dans les restaurants (Pays-Bas)

En mettant l'accent sur la perte et le gaspillage alimentaire, Orbisk s'appuie sur la technologie de reconnaissance d'image AI et l'automatisation pour quantifier et prédire le gaspillage alimentaire dans les cuisines professionnelles, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire et améliorant la rentabilité. La technologie permet de réduire le gaspillage alimentaire de 50 à 70 % dès la première année d'utilisation.

Revoltech : votre burger, conservé pendant 50 ans (Émirats arabes unis)

Revoltech utilise une technologie de congélation unique qui utilise des champs électromagnétiques pour réduire les dommages causés aux aliments pendant le processus de refroidissement. Cette technologie permet non seulement de congeler les aliments deux fois plus vite que d'habitude, mais aussi de les conserver jusqu'à 50 ans.

Sustainable Planet : cultiver des protéines végétales sans eau douce

(Royaume-Uni)

Sustainable Planet a révolutionné la culture des lentilles d'eau, une protéine végétale qui peut être cultivée sur des terres non arables et dans des eaux salines, en utilisant jusqu'à 20 fois moins d'eau que celle nécessaire à la production d'isolats de protéines comme le soja. La start-up vise à réduire considérablement les importations de protéines.

À propos des gagnants, Son Excellence Mariam Almheiri, ministre du changement climatique et de l'environnement, et coprésidente du FoodTech Challenge, a déclaré : « Félicitations aux quatre lauréats incroyablement talentueux qui sont prêts à remodeler le paysage agrotechnique des EAU et du monde entier. Le FoodTech Challenge puise dans les talents mondiaux et fournit un chemin critique vers l'innovation dans les technologies de pointe, tout en soutenant la stratégie nationale de sécurité alimentaire des EAU et un chemin vers un système alimentaire mondial plus durable. »

Rima Al Mokarrab, présidente de Tamkeen et coprésidente du FoodTech Challenge, a ajouté : « Le FoodTech Challenge a sélectionné quatre lauréats du monde entier qui présentent des innovations agrotechniques transformatrices. Le vrai travail pour eux commence maintenant, alors qu'ils mobilisent et tirent parti de l'expertise des partenaires multisectoriels du concours pour fournir et mettre à l'échelle des solutions de sécurité alimentaire pour les EAU et les marchés au-delà. »

Cette année, le FoodTech Challenge a été organisé par le ministère du changement climatique et de l'environnement des EAU et Tamkeen, avec ASPIRE comme partenaire principal. Le concours a également été soutenu par les champions locaux ADQ, Silal et Emirates Foundation.

Pour en savoir plus sur le FoodTech Challenge et les gagnants, veuillez consulter le site : foodtechchallenge.com .

