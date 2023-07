Le Golden Melody Festival 2023 se termine avec succès, marquant la reprise des activités internationales en présentiel après la pandémie

TAIPEI, 8 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Le Golden Melody Festival 2023 vient de se terminer avec succès. Cette année marque non seulement le 10e anniversaire du festival, mais aussi la première fois que les activités en présentiel reprennent à Taïwan et à l'étranger depuis la pandémie. Le ministre de la Culture, Shih Che, a souligné l'essor remarquable du Golden Melody Festival lors de son discours. Comptant 62 exposants lors de sa création, cette édition a accueilli au total 450 exposants nationaux et internationaux, dont 83 exposants internationaux, un nombre record. L'objectif du festival va au-delà des programmes exceptionnels ; il sert également de plateforme pour présenter les prouesses musicales de Taïwan et sa détermination à forger des liens internationaux dans l'industrie de la musique.

Le Golden Melody Festival 2023, avec une série d'événements Business to Business, y compris des allocutions, un concert SHOWCASE, un Biz Matching Center et des Speed Meetings, s'est tenu du 28 au 30 juin.

Cette année, les allocutions ont été prononcées par 11 poids lourds de l'industrie taïwanaise et étrangère. Citons Jen Malone, une superviseuse musicale nommée trois fois aux Emmy Awards et qui a travaillé pour plusieurs bandes originales de séries télévisées à succès, a évoqué l'étendue de la supervision musicale internationale. Les artistes récompensés aux Grammy Awards James Fauntleroy et Larrance « Rance » Dopson ont partagé leurs points de vue sur la mobilisation des fans et des conseils de composition. Jaeson Ma, co-fondateur de 88rising, et Kossy NG, directrice de la musique asiatique chez Spotify, se sont concentrés sur le développement du marché de la musique asiatique. En outre, le célèbre producteur de concerts Isaac Chen a exploré les différences entre la gestion des concerts à Taïwan et à l'étranger.

Le Golden Melody Festival fait la promotion de la musique taïwanaise et encourage les échanges internationaux. Au cours des dernières années, il a mis sur pied un programme de partenariats GMA avec des festivals de musique étrangers, renforçant la collaboration et créant davantage d'occasions pour des groupes et artistes locaux exceptionnels de mettre leurs talents en avant sur la scène mondiale. Cette année, le festival s'est associé au Wanderland Music & Arts Festival aux Philippines, au Baybeats Music Festival à Singapour, au Big Mountain Music Festival en Thaïlande et au MaMA Music Festival en France. Grâce à des invitations d'artistes, à des performances captivantes, à des expositions incroyables et à des activités promotionnelles efficaces, le festival sert d'intermédiaire dans les échanges bilatéraux musicaux et culturels. Non seulement il introduit diverses créations musicales internationales à Taïwan, mais il soutient également les musiciens nationaux doués pour développer leur présence sur la scène internationale.

Par ailleurs, l'excellente programmation du « SHOWCASE Concert » comprenait neufs chanteurs et groupes nationaux, dont Karencici, The Dinosaur's Skin, L8ching, I Mean Us, Jerry Li/CLOUDRIVER, Outlet Drift, Paige Su, Kasiwa, et Iruka Police, ainsi que des artistes internationaux invités dans le cadre des partenariats GMA, dont le groupe philippin Flu, le groupe singapourien motifs et le groupe d'idoles japonaises PERSES. Ils ont livré des performances musicales riches et diversifiées.

En cette ère d'abondance des créations musicales, les musiciens doivent non seulement produire une excellente musique, mais aussi trouver des modèles commerciaux viables pour transformer la créativité en bénéfices tangibles. Le Golden Melody Festival sert de plateforme de collaboration pour l'industrie, où les professionnels de la musique taïwanais et étrangers peuvent discuter des sujets émergents de l'industrie, échanger des informations et aider à promouvoir la visibilité et l'audibilité des œuvres des musiciens. Il facilite la coopération industrielle et les collaborations transfrontalières, ouvrant la voie à divers modèles de coopération et à des débouchés plus larges. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel de GMA ( https://gma.tavis.tw/gm34/GMF/default_en.asp ) ou suivez sa page Facebook ( https://www.facebook.com/GMAGMF) .

